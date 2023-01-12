Solmaz Çiros skandaldan skandala koşuyor: "Menajeri Selçuk Büyükçukurlu’yu dolandırdı üstüne bir de adını kullanarak uyuşturucu temin etti"

UYUŞTURUCU MADDE TALEP ETTİ

Menajer işlerin yoluna gireceğini düşünerek şarkıcıya istediği ödemeyi yaptı. Fakat iddiaya göre ödemeyi yaptıktan sonra menajer parasını geri alamadı. Günlerce şarkıcıya ulaşmaya çalışan Büyükçukurlu, Makedonya'dan gelen bir telefonla şoke oldu. Yine iddiaya göre konser için yurtdışına çıkan Çiros, oteldeki değerli eşyaları alarak oteli zarara uğratmıştı. Otelin masraflarını karşılayan Büyükçukurlu, bu kez bir arkadaş ortamında bulunduğu sırada ikinci kez şoke oldu.