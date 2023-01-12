Solmaz Çiros skandaldan skandala koşuyor: "Menajeri Selçuk Büyükçukurlu’yu dolandırdı üstüne bir de adını kullanarak uyuşturucu temin etti"
Solmaz Çiros skandaldan skandala koşuyor! Uyuşturucu olayının ardından bir bomba iddia daha gündeme geldi. Seda Sayan'ın evlilik programıyla tanınan fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, Instagram paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda Almanya'daki bir düğünden karga tulumba çıkarıldığı görüntülerle gündeme gelen Solmaz Çiros bu kez de menajeri Selçuk Büyükçukurlu'yu dolandırdığı ve menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde temin etmeye çalıştığı iddiasyla gündemde.
Solmaz Çiros skandaldan skandala koşuyor! Solmaz Çiros, menajeri Selçuk Büyükçukurlu'yu dolandırdı üstüne bir de adını kullanarak uyuşturucu temin etti iddiasıyla gündeme geldi.
Ünlü bir televizyon programıyla adını duyuran şarkıcı Solmaz Çiros, menajer Selçuk Büyükçukurlu ile anlaştı. İkili arasındaki sözleşmeye göre menajer, şarkıcının klip çekimi için destek verecek bunun karşılığında konser verecek olan Çiros kazanacağı para ile borcunu ödeyecekti.
UYUŞTURUCU MADDE TALEP ETTİ
Menajer işlerin yoluna gireceğini düşünerek şarkıcıya istediği ödemeyi yaptı. Fakat iddiaya göre ödemeyi yaptıktan sonra menajer parasını geri alamadı. Günlerce şarkıcıya ulaşmaya çalışan Büyükçukurlu, Makedonya'dan gelen bir telefonla şoke oldu. Yine iddiaya göre konser için yurtdışına çıkan Çiros, oteldeki değerli eşyaları alarak oteli zarara uğratmıştı. Otelin masraflarını karşılayan Büyükçukurlu, bu kez bir arkadaş ortamında bulunduğu sırada ikinci kez şoke oldu.