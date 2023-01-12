Vav TV İzle
Haberler Magazin Solmaz Çiros skandaldan skandala koşuyor: "Menajeri Selçuk Büyükçukurlu’yu dolandırdı üstüne bir de adını kullanarak uyuşturucu temin etti"

Solmaz Çiros skandaldan skandala koşuyor: "Menajeri Selçuk Büyükçukurlu’yu dolandırdı üstüne bir de adını kullanarak uyuşturucu temin etti"

Solmaz Çiros skandaldan skandala koşuyor! Uyuşturucu olayının ardından bir bomba iddia daha gündeme geldi. Seda Sayan'ın evlilik programıyla tanınan fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, Instagram paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda Almanya'daki bir düğünden karga tulumba çıkarıldığı görüntülerle gündeme gelen Solmaz Çiros bu kez de menajeri Selçuk Büyükçukurlu'yu dolandırdığı ve menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde temin etmeye çalıştığı iddiasyla gündemde.

12.01.2023 16:39 - Son Güncelleme: 12.01.2023 16:50
Solmaz Çiros skandaldan skandala koşuyor: Menajeri Selçuk Büyükçukurlu’yu dolandırdı üstüne bir de adını kullanarak uyuşturucu temin etti

Solmaz Çiros skandaldan skandala koşuyor! Solmaz Çiros, menajeri Selçuk Büyükçukurlu'yu dolandırdı üstüne bir de adını kullanarak uyuşturucu temin etti iddiasıyla gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Solmaz Çiros skandaldan skandala koşuyor: Menajeri Selçuk Büyükçukurlu’yu dolandırdı üstüne bir de adını kullanarak uyuşturucu temin etti

Ünlü bir televizyon programıyla adını duyuran şarkıcı Solmaz Çiros, menajer Selçuk Büyükçukurlu ile anlaştı. İkili arasındaki sözleşmeye göre menajer, şarkıcının klip çekimi için destek verecek bunun karşılığında konser verecek olan Çiros kazanacağı para ile borcunu ödeyecekti.

Solmaz Çiros skandaldan skandala koşuyor: Menajeri Selçuk Büyükçukurlu’yu dolandırdı üstüne bir de adını kullanarak uyuşturucu temin etti

MENAJERİNİ DOLANDIRDI

Sabah'ın haberiene göre; Menajer, klip çekimi bittikten sonra Çiros için konser takvimi hazırladı. İddiaya göre hem yurt içi hem de yurtdışı konserleri olan şarkıcı Çiros, konserleri çeşitli bahanelerle iptal etmeye başladı.

Solmaz Çiros skandaldan skandala koşuyor: Menajeri Selçuk Büyükçukurlu’yu dolandırdı üstüne bir de adını kullanarak uyuşturucu temin etti

Konser düzenleyicilerle sorun yaşamaya başlayan menajer Büyükçukurlu, yaptığı harcamaları ise tahsil edemez hale geldi. Bu sırada zor durumda olduğunu söyleyen Çiros, hakkında başlatılan icra takiplerinden kurtulmak için menajerinden yaklaşık 30 bin lira borç para istedi.

Solmaz Çiros skandaldan skandala koşuyor: Menajeri Selçuk Büyükçukurlu’yu dolandırdı üstüne bir de adını kullanarak uyuşturucu temin etti

UYUŞTURUCU MADDE TALEP ETTİ

Menajer işlerin yoluna gireceğini düşünerek şarkıcıya istediği ödemeyi yaptı. Fakat iddiaya göre ödemeyi yaptıktan sonra menajer parasını geri alamadı. Günlerce şarkıcıya ulaşmaya çalışan Büyükçukurlu, Makedonya'dan gelen bir telefonla şoke oldu. Yine iddiaya göre konser için yurtdışına çıkan Çiros, oteldeki değerli eşyaları alarak oteli zarara uğratmıştı. Otelin masraflarını karşılayan Büyükçukurlu, bu kez bir arkadaş ortamında bulunduğu sırada ikinci kez şoke oldu.

SON DAKİKA