Solmaz Çiros kilo alınca bambaşka biri oldu! Kalça danslarıyla meşhur Solmaz'ın son haline bakın!

Solmaz Çiros kilo alınca bambaşka biri oldu! Kalça danslarıyla meşhur Solmaz'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. En büyük hayalinin İzmir Tepecik'te düğün yapmak olduğunu söyleyen Solmaz, yayın esnasında her fırsatta kendisini sahneye atıyor ve dakikalarca dans ediyordu. Sık sık göbek atmasıyla bilinen gelin adayı Solmaz Çiros, son haliyle takipçilerinin diline düştü. Aldığı kilolarla bambaşka biri haline gelen Solmaz Çiros'un son halini görünce şoke olacaksınız!