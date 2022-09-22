Solmaz Çiros kalça dansıyla ünlenmişti olay görüntü! Seda Sayan'ın gelin adayı düğünden neden karga tulumba atıldı? Uyuşturucu...
Solmaz Çiros kalça dansıyla ünlenmişti olay görüntü! Seda Sayan'ın gelin adayı düğünden neden karga tulumba atıldı? Uyuşturucu kullandı iddiasıyla gündeme gelen Solmaz Çiros suç duyurusunda bulundu. Seda Sayan'ın evlilik programıyla tanınan fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, Almanya'da bir düğünde sahne aldı. Sahneye çıkmak için 2 bin 500 Euro aldığı iddia edilen Çiros, o düğünden karga tulumba çıkarıldı. Gündeme bomba gibi düşen görüntüler sonrası ortaya atılan skandal uyuşturucu iddiası sonrası Solmaz sessizliğini bozdu ve suç duyurusunda bulundu.
22.09.2022 12:16 - Son Güncelleme: 22.09.2022 12:23
Solmaz Çiros kalça dansıyla ünlenmişti olay görüntü! Seda Sayan'ın gelin adayı düğünden neden karga tulumba atıldı? Uyuşturucu mu kullandı?
Son olarak Almanya'da sahneye çıkan Solmaz Çiros, şok bir olay yaşadı. Bir düğünde sahne alan fenomen isim, gittiği düğünde kovuldu.
Bir dönemin en çok izlenen izdivaç programlarından birine katılan Solmaz Çiros, düğünlerde sahne almaya başlamıştı.