Şok gerçek! Hercai'nin hem masum hem de çekici güzeli Ebru Şahin ile Akın Akınözü arasında...
Ebru Şahin, doğal tavırları ve güzelliği ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken 25 yaşındaki Ebru Şahin ile son günlerin yakışıklı erkek oyuncuları arasında yer alan 29 yaşındaki Akın Akınözü'nün boy farkı merak konusu oldu. Hercai'nin sevilen partnerleri Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün boy farkını öğrenenler şoke oldu. İşte yakışıklılığı ile adından her daim söz ettiren Akın Akınözü ve partneri Ebru Şahin'in boyları...
Akın Akınözü ve Ebru Şahin arasındaki boy farkı merak konusu oldu. Dikkat çeken oyuncular arasında yer alan ikilinin boyları sizce kaç cm? İşte ünlülerin boyları... ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Hercai dizisinin başrol Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin herkesin merak ettiği aynı zamanda araştırdığı ünlü isimler arasında yer alıyor. Peki Hercai dizisinin Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin kimdir? Ebru Şahin, 18 Mart 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında Kan Parası filmi ile yaşamıştır. Daha sonra Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol alan Ebru Şahin kısa bir süre önce İstanbullu Gelin dizisinde ün kazandı.
EBRU ŞAHİN KİMDİR?
Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşamıştır. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol almıştır.
Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, 1.66 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur.
AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?
Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da doğmuştur. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır. 2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır. Genç oyuncu 2015 yılından sonra sırasıyla pek çok televizyon dizisinde rol aldı. Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, Payitaht Abdülhamid ve Aslan Ailem dizileri ile izleyici karşısına çıkmıştır.
Akın Akınözü, şu anda Hercai dizisinde Miran karakterini canlandırıyor.