Haberler Galeri Magazin Şok gerçek! Hercai'nin hem masum hem de çekici güzeli Ebru Şahin ile Akın Akınözü arasında...

Şok gerçek! Hercai'nin hem masum hem de çekici güzeli Ebru Şahin ile Akın Akınözü arasında...

Ebru Şahin, doğal tavırları ve güzelliği ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken 25 yaşındaki Ebru Şahin ile son günlerin yakışıklı erkek oyuncuları arasında yer alan 29 yaşındaki Akın Akınözü'nün boy farkı merak konusu oldu. Hercai'nin sevilen partnerleri Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün boy farkını öğrenenler şoke oldu. İşte yakışıklılığı ile adından her daim söz ettiren Akın Akınözü ve partneri Ebru Şahin'in boyları...

01.05.2020 18:39 - Son Güncelleme: 01.05.2020 18:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





