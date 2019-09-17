Şöhreti İbrahim Tatlıses’in Haydi Söyle şarkısıyla yakalayan Kalben'e o sözleri yüzünden tepki yağdı!

Bu gelişmenin ardından Tatlıses'in danışmanı Fulya Akbay Toprak, Kalben'e "Bugün bu şarkının cover olarak üzerinize yapışmasından rahatsız olabilirsiniz. Çünkü üretken bir sanatçısınız ve akıl sizin, 'Artık okumayacağım' diyebilirsiniz. Seyirciden başka kimse dert etmez bunu. Fakat anlamadığım bu açıklamayı yaparken cümlelerinizin imalı ve iğneleyici olması. O zaman niye 2016'da okudun bu şarkıyı diye sormazlar mı insana? Bazıları o demediğiniz bel altı cümleleri kendilerine manşet yapmayı görev edinmezler mi? Bayıla bayıla sizi dinleyenler, o demediklerinizin üstünden ikiyüzlülükle suçlamaya başladı bile. Sosyal medya bu cümleleri üzerinize yapıştırdı gözlüklü feminist olarak." şeklinde cevap verdi.