Siyah taytıyla poz veren Defne Samyeli New York sokaklarında fırtınalar estirdi! Samyeli’yi gören dönüp bir daha baktı

Defne Samyeli New York sokaklarında fırtınalar estirdi! Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili ile aşk yaşadığı iddialarıyla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Defne Samyeli, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Televizyonculuktan sonra kariyerine oyuncu ve şarkıcı olarak devam eden Samyeli, tatil için gittiği New York'ta verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Defne Samyeli, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte siyah taytıyla objektif karşısına geçen Defne Samyeli'nin beğeni toplayan o pozları…

12.04.2021 11:10 - Son Güncelleme: 12.04.2021 11:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





