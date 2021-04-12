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Siyah taytıyla poz veren Defne Samyeli New York sokaklarında fırtınalar estirdi! Samyeli’yi gören dönüp bir daha baktı

Defne Samyeli New York sokaklarında fırtınalar estirdi! Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili ile aşk yaşadığı iddialarıyla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Defne Samyeli, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Televizyonculuktan sonra kariyerine oyuncu ve şarkıcı olarak devam eden Samyeli, tatil için gittiği New York'ta verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Defne Samyeli, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte siyah taytıyla objektif karşısına geçen Defne Samyeli'nin beğeni toplayan o pozları…

12.04.2021 11:10 - Son Güncelleme: 12.04.2021 11:10
Siyah taytıyla poz veren Defne Samyeli New York sokaklarında fırtınalar estirdi! Samyeli’yi gören dönüp bir daha baktı

Defne Samyeli, tatil için New York'a gitti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Samyeli, New York sokaklarında verdiği pozları Instagram sayfasında yayınlamayı da ihmal etmedi.

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Siyah taytıyla poz veren Defne Samyeli New York sokaklarında fırtınalar estirdi! Samyeli’yi gören dönüp bir daha baktı

Texas ve Miami'de tatil yaptıktan sonra rotasını New York'a çeviren ünlü şarkıcı, siyah taytıyla çektirdiği fotoğraflarla sosyal medyaya damga vurdu.

Siyah taytıyla poz veren Defne Samyeli New York sokaklarında fırtınalar estirdi! Samyeli’yi gören dönüp bir daha baktı

New York caddelerinde iddialı pozlar veren Defne Samyeli'nin paylaşımı, kısa süre içinden gündem olarak binlerce beğeni aldı.

Siyah taytıyla poz veren Defne Samyeli New York sokaklarında fırtınalar estirdi! Samyeli’yi gören dönüp bir daha baktı

Samyeli için 'Sanki 49 değil de 19 gibi', 'Kraliçe seçildiği 1991'den daha havalı ve genç duruyor' yorumları yapılırken ünlü ismin boyu merak konusu oldu.

Siyah taytıyla poz veren Defne Samyeli New York sokaklarında fırtınalar estirdi! Samyeli’yi gören dönüp bir daha baktı

İşte başta Defne Samyeli olmak üzere ünlü isimlerin boyları…