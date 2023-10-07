Sitemleri tefe konan Bergüzar Korel'den olay açıklama "Ekmeğimi sonuna kadar hak ediyorum" Sosyal medyada tepki çekmişti

Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan üç çocuk annesi Bergüzar Korel, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, geçtiğimiz günlerde son halini paylaşmış, zayıflığıyla dikkat çekmişti. 8 ayda 20 kilo veren Korel, Instagram hesabından en doğal halini sık sık paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerden işinden şikayetçi olunca tefe konan Korel, önceki gün izin günündeki yoğunluğundan şikayet edince bir kez daha tepkilerin odağındaki isim olmuştu. Korel'den konuya dair ilk açıklama geldi.
Binbir Gece dizisinde birlikte rol alan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, 2009 yılında dünyaevine girdi. Bu evlilikten Ali Han ve Leyla adında üç evladı olan ünlü çiftten Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.
Geçtiğimiz günlerde çok konuşulan bir paylaşıma imzasını atmıştı Korel.
Dizi setinden sabaha karşı eve dönen Bergüzar Korel, ne kadar yorgun ve bitkin olduğunu gösteren kareleri paylaşıp şu notu düşmüştü:
"Siz oyuncuların çok eğlenceli bir hayatı var ya. Mesela o morluklar, tokatlar falan hep rol değil mi? Gece çekimlerini gerçekten gece yapmıyorsunuz değil mi? MeselaoOynarken yanınızda lafları söyleyen biri var değil mi, o kadar sözü aklınızda tutmuyorsunuz?"