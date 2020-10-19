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Sinen Akçıl'ın sevgilisi kim? Sinan Akçıl baba oluyor! Hamile sevgilisi için Burcu Kıratlı'dan ayrıldı...

Ocak 2019'da Amsterdam'da dünyaevine giren Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, geçen yıl Eylül'de boşandı. Ancak ayrılığa fazla dayanamayan ikili, kısa süre sonra barıştı. İkinci kez evleneceklerine kesin gözle bakılan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı yine ayrıldı. Ancak bu kez ortaya atılan iddia herkesi şoke edecek cinsten! Sinan Akçıl baba oluyor, ancak bebeğin annesi ikinci kez evlilik planı yaptığı Burcu Kıratlı değil! Peki, Sinan Akçıl'ın sevgilisi kim?

19.10.2020 09:45 - Son Güncelleme: 19.10.2020 09:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





