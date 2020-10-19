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Sinen Akçıl'ın sevgilisi kim? Sinan Akçıl baba oluyor! Hamile sevgilisi için Burcu Kıratlı'dan ayrıldı...
Sinen Akçıl'ın sevgilisi kim? Sinan Akçıl baba oluyor! Hamile sevgilisi için Burcu Kıratlı'dan ayrıldı...
Ocak 2019'da Amsterdam'da dünyaevine giren Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, geçen yıl Eylül'de boşandı. Ancak ayrılığa fazla dayanamayan ikili, kısa süre sonra barıştı. İkinci kez evleneceklerine kesin gözle bakılan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı yine ayrıldı. Ancak bu kez ortaya atılan iddia herkesi şoke edecek cinsten! Sinan Akçıl baba oluyor, ancak bebeğin annesi ikinci kez evlilik planı yaptığı Burcu Kıratlı değil! Peki, Sinan Akçıl'ın sevgilisi kim?
19.10.2020 09:45
- Son Güncelleme: 19.10.2020 09:50
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın bir dargın bir barışık ilişkisi bitti. İkinci kez evlenecekleri beklenen Akçıl ve Kıratlı tamamen yollarını ayırdı ve bu ayrılığın nedeni hakkında ortaya atılan bir iddia magazin gündemini altüst etti.
Oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl, 9 ay süren evliliklerinin ardından tekrar barışmış ve aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift, bir kez daha ayrılık haberiyle gündeme geldi ancak bu kez biraz farklı...
SİNAN AKÇIL'IN AZERİ SEVGİLİSİ HAMİLE!
Yakın çevresine "Burcu'nun kıskançlıklarından çok bunaldım" diye dert yanan ünlü müzisyen, bu süreçte gönlünü Azeri bir güzele kaptırdı.
Aşkı için evi terk eden Akçıl'ın, psikolog olan Azeri sevgilisinin hamile olduğu iddia ediliyor.
"BİZDE GENETİK"
Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan Akçıl, çapkın birisi olduğunu itiraf etmişti. Akçıl, "Bizde genetik olabilir. Son ilişkime kadar bayağı çapkın bir çocuktum. İlk kez tek eşliyim diyebilirim. Ondan önce değildim. N'apayım yani." demişti.