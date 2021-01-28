Sinem Uslu'nun son halini görenler tanıyamadı! İmaj değiştiren Sinem Uslu Elçin Sangu'ya benzetildi

Sinem Uslu'nun son halini görenler tanıyamadı! İmaj değiştiren Sinem Uslu Elçin Sangu'ya benzetildi. İkiz bebek annesi başarılı oyuncu Sinem uslu Instagram'dan yeni imajıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Yapımcı Mustafa Uslu ile evlendikten sonra ikiz bebek sahibi olan ve sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan Sinem Uslu, bakıra boyattığı saçlarıyla oyuncu Elçin Sangu'ya benzetildi. Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Sinem Uslu'nun son hali ve ünlülerin şaşırtan benzerlikleri...

28.01.2021 10:36 - Son Güncelleme: 28.01.2021 10:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





