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Sinem Uslu'nun son halini görenler tanıyamadı! İmaj değiştiren Sinem Uslu Elçin Sangu'ya benzetildi

Sinem Uslu'nun son halini görenler tanıyamadı! İmaj değiştiren Sinem Uslu Elçin Sangu'ya benzetildi. İkiz bebek annesi başarılı oyuncu Sinem uslu Instagram'dan yeni imajıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Yapımcı Mustafa Uslu ile evlendikten sonra ikiz bebek sahibi olan ve sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan Sinem Uslu, bakıra boyattığı saçlarıyla oyuncu Elçin Sangu'ya benzetildi. Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Sinem Uslu'nun son hali ve ünlülerin şaşırtan benzerlikleri...

28.01.2021 10:36 - Son Güncelleme: 28.01.2021 10:55
Sinem Uslu'nun son halini görenler tanıyamadı! İmaj değiştiren Sinem Uslu Elçin Sangu'ya benzetildi

İkiz bebek annesi başarılı oyuncu Sinem Uslu Instagram'dan yeni imajıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Sinem Uslu'nun son hali Elçin Sangu'ya benzetildi. İşte ikiz bebek annesi Sinem Uslu başta olmak üzere ünlülerin şaşırtan benzerlikleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sinem Uslu'nun son halini görenler tanıyamadı! İmaj değiştiren Sinem Uslu Elçin Sangu'ya benzetildi

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın benzerliği ortada.

Sinem Uslu'nun son halini görenler tanıyamadı! İmaj değiştiren Sinem Uslu Elçin Sangu'ya benzetildi

Yeni nesil oyuncular Alina Boz ve Miray Daner birbirlerine çok benzetiliyor.

Sinem Uslu'nun son halini görenler tanıyamadı! İmaj değiştiren Sinem Uslu Elçin Sangu'ya benzetildi

Kubilay Aka ve Boran Kuzum'u da benzetenlerin sayısı oldukça fazla.

Sinem Uslu'nun son halini görenler tanıyamadı! İmaj değiştiren Sinem Uslu Elçin Sangu'ya benzetildi

Ozan Tufan'ın nişanlısı, Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'e benzeztiliyor.