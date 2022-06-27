Sinem Ünsal göğüs dekolteli süper minisiyle döktürdü! Partneri Halit Özgür Sarı kayıtsız kalmadı! Kişisel hesabında bombayı patlattı
Sinem Ünsal göğüs dekolteli süper minisiyle döktürdü! Halit Özgür Sarı, derin göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle dans eden Sinem Ünsal'ın o anlarını kayıt altına alıp sosyal medya hesabında paylaştı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncunun paylaşımı, kısa sürede Instagram'da gündem olurken Sinem Ünsal iddialı elbisesi ve fit haliyle dikkat çekti. Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen paylaşıma binlerce yorum geldi. İşte Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'nın o anları...
27.06.2022 20:17 - Son Güncelleme: 27.06.2022 20:45
Ünlü oyuncu Halit Özgür Sarı, Kardeşlerim dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuş ve büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.
Halit Özgür Sarı, son olarak derin göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle dans eden Sinem Ünsal'ın o anlarını kayıt altına alıp sosyal medya hesabında paylaştı.
Paylaşım, Instagram'da hızla yayılırken birçok yorum ve beğeni aldı. Sinem Ünsal ise iddialı elbisesi ve fit haliyle dikkat çekti.