Sinem Umaşın 13 yıla kadar hapsi isteniyor! Sinem Umaş kimdir?

Umaş'ın imza için polis merkezine davet edilmesi nedeniyle tartışma yaşandığı, tartışma sırasında şüphelinin polis memurlarına hitaben, "Ben hiçbir yere gitmiyorum. Siz kimsiniz de beni karakola götüreceksiniz. Beni alacak adam daha anasının karnından doğmadı. İstediğim saatte istediğim yerden alkol alırım." şeklinde sözler sarf ettiği anlatıldı.