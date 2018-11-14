Sinem Umaşın 13 yıla kadar hapsi isteniyor! Sinem Umaş kimdir?

Sinem Umaş'ın 13 yıla kadar hapsi isteniyor! Sinem Umaş kimdir?
Sinem Umaş, magazin gündemine özel hayatı ve konuk olduğu programlarla gelirken bu sefer de polise verdiği tepki sebebiyle gündeme geldi. Bir kanalda yayınlanan evlendirme programında tanınan Sinem Umaş hakkında, "görevi yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine karşı alenen hakaret" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından açılan davaya göre, 2 yıl 9 aydan 13 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sinem Umaş kimdir? İşte Sinem Umaş ve açılan dava hakkında detaylar...
Polislerin, tekel bayisinden çıktığını ve elindeki poşette içki olduğunu fark ettikleri Umaş'ın yanına gittikleri ifade edilen iddianamede, şüpheliye saat 22.00'den sonra alkollü içecek satışı yaptığı anlaşılan büfeyle ilgili işlem yapmak üzere tutulacak tutanağa imza atması gerektiğini söyledikleri aktarıldı.
Umaş'ın imza için polis merkezine davet edilmesi nedeniyle tartışma yaşandığı, tartışma sırasında şüphelinin polis memurlarına hitaben, "Ben hiçbir yere gitmiyorum. Siz kimsiniz de beni karakola götüreceksiniz. Beni alacak adam daha anasının karnından doğmadı. İstediğim saatte istediğim yerden alkol alırım." şeklinde sözler sarf ettiği anlatıldı.
Şüpheli Umaş'ın bu şekilde polis memurlarını tehdit ettiği, hakarette bulunup onlara elleriyle vurmaya başladığı aktarılan iddianamede, polislerin, hakaret sebebiyle işlem yapmak amacıyla Umaş'ı sakinleştirmeye çalıştığı ancak şüphelinin direnç göstermeye ve vurmaya devam etmesi nedeniyle polis Kerem A.'nın elinde bulunan göreve tahsisli telsizin yere düşerek kırıldığı, ayrıca adli rapora göre Kerem A.'nın yaralandığı belirtildi.