Sinem Kobal'la ikinci çocuk için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu merak edileni açıkladı! Kızları Lalin'in kardeşinin adı...
Türkiye'nin gözde çifti Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, ikinci çocukları için artık günleri sayıyor. Kızları Lalin'e kardeş geleceğini ve yine bir kızları olacağınıı duyuran çift çocuklarını gözden uzak tutmalarıyla meşhur. Ünlü çiftin bebeklerini ne zaman kucaklarına alacağı, adının ne olacağı herkes tarafından merak edilirken, Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, kameralara takıldı ve merak edilenleri açıkladı.
Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.
2020 yılında kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı.
Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.
Kenan İmirzalıoğlu ile Mayıs 2016 tarihinde nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. 6.5 aylık hamile olan Sinem Kobal ile eşi doğumu Ege'de doğa ile iç içe yaşam sürerek bekliyor.
Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal şimdilerde yeni doğacak kızını kucağına almak için gün sayıyor.
Peki Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bebekleri ne zaman dünyaya gelecek? Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bebeklerinin adı ne olacak?