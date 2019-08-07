Sinem Kobal'ın sosyal medyaya düşen görüntüsü olay oldu! İşte Çukur'un yeni oyuncusunun o hali...

Sinem Kobal'ın Mayıs ayında sezon finali yapan sevilen dizi Çukur'a dahil olacağı iddia edilmişti. Kenan İmirzalıoğlu ile geçtiğimiz yıllarda dünyaevine giren güzel oyuncu Sinem Kobal'ın Çukur dizisinde oynamak için anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. 31 yaşındaki oyuncusunun bölüm başı 50 bin TL alacağı iddia edilirken, bu iddialarla ilgili henüz bir yalanlama gelmedi. Sinem Kobal'ın yıllar önceki haline ait eski fotoğrafları ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte Sinem Kobal'ın değişimi...

07.08.2019 09:01 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





