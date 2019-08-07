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Sinem Kobal'ın sosyal medyaya düşen görüntüsü olay oldu! İşte Çukur'un yeni oyuncusunun o hali...

Sinem Kobal'ın Mayıs ayında sezon finali yapan sevilen dizi Çukur'a dahil olacağı iddia edilmişti. Kenan İmirzalıoğlu ile geçtiğimiz yıllarda dünyaevine giren güzel oyuncu Sinem Kobal'ın Çukur dizisinde oynamak için anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. 31 yaşındaki oyuncusunun bölüm başı 50 bin TL alacağı iddia edilirken, bu iddialarla ilgili henüz bir yalanlama gelmedi. Sinem Kobal'ın yıllar önceki haline ait eski fotoğrafları ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte Sinem Kobal'ın değişimi...

07.08.2019 09:01 - Son Güncelleme:
Sinem Kobal'ın sosyal medyaya düşen görüntüsü olay oldu! İşte Çukur'un yeni oyuncusunun o hali...

Sinem Kobal'ın yeni sezon için Çukur dizisiyle anlaştığı iddia edildi. Dilan Çiçek Deniz'in diziden ayrılmasının ardından gelen bu haber, Kobal hayranlarını bir hayli sevindirdi. Kobal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Şu an için içime sinen senaryo yok, o yüzden ben ekrandan uzağım." demişti.

Sinem Kobal'ın sosyal medyaya düşen görüntüsü olay oldu! İşte Çukur'un yeni oyuncusunun o hali...

Mayıs ayı sonunda sezon finali yapan diziye yeni sezonda Sinem Kobal dahil olacak. Sinem Kobal'ın bölüm başına 50 bin lira kazanacağı iddia edildi. Sosyal medyada ise Sinem Kobal'ın eski halleri gündem oldu. İşte Sinem Kobal'ın ve diğer ünlülerin değişimi...

Sinem Kobal'ın sosyal medyaya düşen görüntüsü olay oldu! İşte Çukur'un yeni oyuncusunun o hali...

Sadri Alışık

Sinem Kobal'ın sosyal medyaya düşen görüntüsü olay oldu! İşte Çukur'un yeni oyuncusunun o hali...

Nevra Serezli

Sinem Kobal'ın sosyal medyaya düşen görüntüsü olay oldu! İşte Çukur'un yeni oyuncusunun o hali...

Aydemir Akbaş

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