Sinem Kobal'ın kızı Leyla'yla anne-kız kombini sosyal medyayı salladı! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Leyla 1 yaşında
Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği pozlarla ortalığı kasıp kavuran Sinem Kobal, kızı Leyla'nın 1.yaş günü dolayısıyla yaptığı paylaşımla bir kez daha en çok konuşulanlardan biri oldu.
19.05.2023 17:03 - Son Güncelleme: 19.05.2023 17:16
Geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği pozlarla sosyal medyayı sallayan Sinem Kobal bu kez kızı Leyla ile yaptığı anne-kız kombiniyle gündemde. İşte deaylar...
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yedi yıl önce nikah masasına oturmuştu. Çift, 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. İlk çocuklarına 'Lalin' adını veren ikili, geçtiğimiz yıl mayıs ayında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.
Güzel anne Sinem Kobal son olarak sosyal medya hesabından kızı Leyla'nın 1. yaşını kutlarken anne-kız kombinlerini de takipçileriyle paylaştı.