Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem paylaştı! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kızı Lalin suda dünyaya geldi...
2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren oyuncu Sinem Kobal kızını kucağına aldı. Hamileliği ile büyük beğeni toplayan ve 'Hamilelik sana çok yakıştı' yorumları alan 33 yaşındaki Sinem Kobal, çnceki akşam suda gerçekleştirdiği normal doğumla kızı Lalin'e kavuştu. Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, kızının ismi ile ilgili geçtiğimiz günlerde, 'Kızımızın adını Sinem söylesin' açıklaması ile dikkat çekmiş, ardından ünlü çiftin ilk bebeğine Lalin ismini vereceği ortaya çıkmıştı. Doğum yapan Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'dan paylaşım geldi. Kerem, ablasıyla fotoğrafını, 'En iyi kız kardeş' notuyla paylaştı.
22.10.2020 11:51
- Son Güncelleme: 22.10.2020 12:09
Hamileliği ile magazin gündeminden düşmeyen Sinem Kobal, kızı Lalin'i dünyaya getirdi. Özel bir hastanede suda doğum yapan Sinem Kobal'ın kızının doğduğu hastanede bir kat komple kapatıldı. Sadece doktor ve hemşirelerin girişine izin verildiği öğrenildi. İmirzalıoğlu'nun misafir ve aile için ise 5 ayrı oda tutulduğu öğrenildi. İmirzalıoğlu'nun doğumdan sonra tüm hastane personeline çikolata ikram etti.
DİĞER GALERİLER