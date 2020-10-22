Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem paylaştı! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kızı Lalin suda dünyaya geldi...

Hamileliği ile magazin gündeminden düşmeyen Sinem Kobal, kızı Lalin'i dünyaya getirdi. Özel bir hastanede suda doğum yapan Sinem Kobal'ın kızının doğduğu hastanede bir kat komple kapatıldı. Sadece doktor ve hemşirelerin girişine izin verildiği öğrenildi. İmirzalıoğlu'nun misafir ve aile için ise 5 ayrı oda tutulduğu öğrenildi. İmirzalıoğlu'nun doğumdan sonra tüm hastane personeline çikolata ikram etti.