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Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'ı görenler şaştı kaldı! İlk başta uzaktan yakından alakaları yok ama...

33 yaşındaki, güzel oyuncu Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde ilk çocuğu Lalin'i kucağına alarak anne oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinin sabırsızlıkla beklediği Lalin kime benziyor daha şimdiden merak konusu. Öte yandan Sinem Kobal hakkında araştırma yapanlar Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'ı görünce şaştı kaldı. İki kardeş ilk bakışta birbirlerine hiç benzemese de dikkatli bakıldığında benzer yanları görülüyor. İşte başta Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

07.11.2020 17:00 - Son Güncelleme: 07.11.2020 17:00
Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'ı görenler şaştı kaldı! İlk başta uzaktan yakından alakaları yok ama...

İşte başta Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'ı görenler şaştı kaldı! İlk başta uzaktan yakından alakaları yok ama...

KEREM BURSİN VE KARDEŞİ MELİS

Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'ı görenler şaştı kaldı! İlk başta uzaktan yakından alakaları yok ama...
Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'ı görenler şaştı kaldı! İlk başta uzaktan yakından alakaları yok ama...
Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'ı görenler şaştı kaldı! İlk başta uzaktan yakından alakaları yok ama...
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