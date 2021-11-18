Sinem Kobal’ın ikinci bebeğinin cinsiyeti belli mi Kenan İmirzalıoğlu yanıt verdi! 13 aylık Lalin’e kardeş geliyor...

"ALLAH HERKESE NASİP ETSİN"

Daha önce muhabirlerin çocukları Lalin hakkındaki sorularına kahkaha atan İmirzalıoğlu ile Kobal, "Acaba yanlış bir şey mi yaptık?" diyerek, herkesi güldürmüştü. Anne ve baba olmanın güzelliklerinden bahseden ikili, "Anne ve baba olmak bu dünyadaki en güzel şeylerden birisi. Allah herkese nasip etsin inşallah." ifadelerini kullanmıştı.