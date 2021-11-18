Sinem Kobal'ın ikinci bebeğinin cinsiyeti belli mi Kenan İmirzalıoğlu yanıt verdi! 13 aylık Lalin'e kardeş geliyor...
Sinem Kobal'ın ikinci bebeğinin cinsiyetinin belli olup olmadığı merak ediliyor. 2016 yılında Sinem Kobal ile nikah masasına oturan ve Lalin adında bir kızı olan Kenan İmirzalıoğlu, ikinci kez baba olmanın mutlulunu yaşıyor. Önceki gün Emirgan'da trafikte görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu 'cinsiyet' sorusuna yanıt verdi! İlk bebeğini kucağına aladıktan sonra hızla hamilelik kilolarından kurtulan Sinem Kobal'ın şimdilerde 3 buçuk aylık hamile olduğu hatta Sinem'in ikinci bebeğinin erkek olacağı iddialarına Kenan İmirzalıoğlu bakın ne dedi...
3 AYLIK LALİN'E KARDEŞ GELİYOR...
Sinem Kobal'ın ikinci bebeğinin cinsiyeti belli mi? Kenan İmirzalıoğlu yanıt verdi işte detaylar...
ERKEK BEBEK BEKLİYOR
Sosyal medyada hızla yayılan haberler e göre, uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sadece kızıyla zaman geçiren Sinem Kobal, ikinci kez hamile. 3 buçuk aylık hamile olduğu konuşulan oyuncunun erkek bebek beklediği de ileri sürüldü.
"BEBEĞİN CİNSİYETİ HENÜZ BELLİ DEĞİL"
Gazetecilerin, "Bebeğinizin cinsiyeti belli oldu mu?" sorusuna yanıt veren Kenan İmirzalıoğlu, "Henüz değil." açıklamasını yaptı. Oyuncu, ardından hızla evinin yolunu tuttu.
"ALLAH HERKESE NASİP ETSİN"
Daha önce muhabirlerin çocukları Lalin hakkındaki sorularına kahkaha atan İmirzalıoğlu ile Kobal, "Acaba yanlış bir şey mi yaptık?" diyerek, herkesi güldürmüştü. Anne ve baba olmanın güzelliklerinden bahseden ikili, "Anne ve baba olmak bu dünyadaki en güzel şeylerden birisi. Allah herkese nasip etsin inşallah." ifadelerini kullanmıştı.