Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu korkuttu! Hastanede görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu'nun sağlık durumu nasıl?
Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu sevenlerini korkuttu! Geçtiğimiz ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan usta oyuncu, önceki akşam İstanbul'da bulunan özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmayan Kenan İmirzalıoğlu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun hastanede görüntülendiği o an...
24.06.2021 09:34
- Son Güncelleme: 24.06.2021 09:41
Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu korkuttu! Hastanede görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu'nun sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
Kenan İmirzalıoğlu'nun tatilini yarıda kesip İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye gelmesi sevenlerini korkuttu.
"VİTAMİN DESTEĞİ ALDIM"
Ünlü oyuncu, "Korkulacak bir durum yok. Hastaneye vitamin desteği almak için geldim" dedi.
DİJİTAL MECRA PROJELERİNE SICAK BAKMIYOR
Geçtiğimiz aylarda gazetecilere açıklamalarda bulunan Kenan İmirzalıoğlu, dijital mecra projelerine sıcak baktığını belirtmişti.
İmirzalıoğlu, "Bu tarz projelerde; örneğin üç ay çekim yapıyoruz ve bitiriyoruz. Bence daha iyi ve güzel. Bana sunulan projeler olursa neden olmasın?" şeklinde konuşmuştu.