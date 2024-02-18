Sinem Kobal’ın babasının gençliği “Damat kayınpedere çekmiş” dedirtti! Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun kopyası...

ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü sunucu, şimdi ise eşi Sinem Kobal'ın babasının gençliğiyle gündeme geldi. Mehmet Kobal'ın gençlik halinin Kenan İmirzalıoğlu ile benzerliği ağızları açık bıraktı. İşte Sinem Kobal'ın babası...