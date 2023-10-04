Sinem Kobal'dan yürekleri ısıtan paylaşım! Eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla artık kızları Lalin ve Leyla'yı saklamıyorlar! Bu kez...

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren ve iki kız çocuğu dünyaya getiren Sinem Kobal artık kızlarıyla da paylaşımlar yapıyor. Lalin ve Leyla adında dünyalar tatlısı iki kız annesi olan Sinem Kobal'dan yine yürekleri ısıtan bir paylaşım geldi. Kobal'ın paylaşımına binlerce beğeni geldi. İşte O paylaşım.
Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren Sinem Kobal'ın bu evlilikten iki evladı oldu.
Çift uzunca bir süre kızlarını gözden uzak tutmayı tercih etti.
Ünlü oyuncu, ilk göz ağrısı Lalin ile sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. Kızları Lalin ile Leyla'yı gözlerden uzak büyüten Kobal'ın paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyayı salladı.