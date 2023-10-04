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Sinem Kobal'dan yürekleri ısıtan paylaşım! Eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla artık kızları Lalin ve Leyla'yı saklamıyorlar! Bu kez...

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren ve iki kız çocuğu dünyaya getiren Sinem Kobal artık kızlarıyla da paylaşımlar yapıyor. Lalin ve Leyla adında dünyalar tatlısı iki kız annesi olan Sinem Kobal'dan yine yürekleri ısıtan bir paylaşım geldi. Kobal'ın paylaşımına binlerce beğeni geldi. İşte O paylaşım.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Ekim 2023, 10:06 Güncelleme 14 Ekim 2023, 09:51
Sinem Kobal’dan yürekleri ısıtan paylaşım! Eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla artık kızları Lalin ve Leyla’yı saklamıyorlar! Bu kez... 1

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren Sinem Kobal'ın bu evlilikten iki evladı oldu.

Sinem Kobal’dan yürekleri ısıtan paylaşım! Eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla artık kızları Lalin ve Leyla’yı saklamıyorlar! Bu kez... 2

Çift uzunca bir süre kızlarını gözden uzak tutmayı tercih etti.

Sinem Kobal’dan yürekleri ısıtan paylaşım! Eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla artık kızları Lalin ve Leyla’yı saklamıyorlar! Bu kez... 3

Ünlü oyuncu, ilk göz ağrısı Lalin ile sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. Kızları Lalin ile Leyla'yı gözlerden uzak büyüten Kobal'ın paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyayı salladı.

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