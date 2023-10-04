Sinem Kobal'dan yürekleri ısıtan paylaşım! Eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla artık kızları Lalin ve Leyla'yı saklamıyorlar! Bu kez...

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren ve iki kız çocuğu dünyaya getiren Sinem Kobal artık kızlarıyla da paylaşımlar yapıyor. Lalin ve Leyla adında dünyalar tatlısı iki kız annesi olan Sinem Kobal'dan yine yürekleri ısıtan bir paylaşım geldi. Kobal'ın paylaşımına binlerce beğeni geldi. İşte O paylaşım.