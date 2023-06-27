Sinem Kobal’dan tatilde ‘Leyla’ paylaşımı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi sosyal medyayı salladı! Lalin’den sonra minik kızıyla...
Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında evlenen ve iki kız çocuğu dünyaya getiren Sinem Kobal, geçen günlerde kural bozarak ilk göz ağrısı Lalin ile paylaşımda bulunmuştu. Lalin'in son halini görenler "Ne kadar büyümüş" yorumunda bulunmuştu. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Kobal, bu kez minik kızı Leyla ile ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...
27.06.2023 08:58 - Son Güncelleme: 27.06.2023 08:58
Selena dizisiyle hafızalara kazınan Sinem Kobal, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi.
2016 yılında dünyaevine girdiği Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki kız evladı olan oyuncu, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.