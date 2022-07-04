Sinem Kobal’ın son haline bakın! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi doğum sonrası ilk kez paylaştı! Tatil pozu ortalığı salladı
Taze anne Sinem Kobal'ın son haline bakın! Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Geçen Mayıs ayında Leyla adını verdiği ikinci bebeğini de dünyaya getiren ünlü oyuncu, doğum sonrası ilk paylaşımını yaptı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Kobal, kayalıkların üzerinde verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Formda vücuduyla dikkat çeken ünlü oyuncu, son haliyle ağızları açık bıraktı. Kobal'ın tatil pozu için "Kim der iki çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Sinem Kobal'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
04.07.2022 22:30 - Son Güncelleme: 04.07.2022 22:58
Dadı dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve Selena'yla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, geçen Mayıs ayında ise Leyla adına verdikleri kızlarına kavuştu.
Leyla'nın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Sinem Kobal, doğum sonrası ilk paylaşımını yaptı.