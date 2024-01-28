Sinem Kobal’dan kumsal pozları! Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla çekirdek aile paylaşımı...

ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, iki kızı ve eşi Sinem Kobal'la tatile çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan Kobal ise tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, ilk olarak kızları ve eşiyle verdiği bir pozu ardından da kumsalda çektirdiği kareleri yayınladı. İşte Sinem Kobal'ın tatil pozları...
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Sinem Kobal, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.
İki kızı ve eşiyle tatile çıkan Kobal, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, ilk olarak eşi ve kızlarıyla verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı.