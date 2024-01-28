Sinem Kobal’dan kumsal pozları! Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla çekirdek aile paylaşımı...

ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, iki kızı ve eşi Sinem Kobal'la tatile çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan Kobal ise tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, ilk olarak kızları ve eşiyle verdiği bir pozu ardından da kumsalda çektirdiği kareleri yayınladı. İşte Sinem Kobal'ın tatil pozları...