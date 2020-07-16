Sinem Kobal paylaştı herkes güzelliğine hayran kaldı! İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal...
Sinem Kobal hamileliği ile gündemden düşmüyor. Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu eşine tatil jesti yapmıştı. Kobal'dan tatil paylaşımları gelmeye devam ediyor. 32 yaşındaki Sinem Kobal'ın doğumuna günler kala dadı tutmaktan vazgeçtiği konuşuluyordu. Annesi ve kayınvalidesinden yardım alarak kızını büyüteceği söylenen Sinem Kobal, Instagram'dan yeni bir paylaşımda bulundu. Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'a, 'Çok güzel bir anne' şeklinde yorumlar yağdı. İşte 6 aylık hamile Sinem Kobal'ın son hali ve yıllar içerisindeki değişimi...
Şu sıralar Çeşme'de tatil yapan 32 yaşındaki Sinem Kobal, Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın hamileliğin sonlarına yaklaşıldığı şu sıralarda dadı tutmaktan vazgeçtiği, annesi ve kayınvalidesinden destek alarak kızını büyütme kararı aldığı iddia edilmişti.
Geçtiğimiz günlerde bu fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Sinem Kobal'a, 'Çok güzelsin,' 'Hamilelik yaramış', ' Karnı görünmesin diye verilmiş bir poz sanki' şeklinde yorumlar gelmişti. Son olarak lapiska saçları savrulurken çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Sinem Kobal'a, 'Çok güzel bir anne' şeklinde yorumlar yağdı. İşte hamile Sinem Kobal'ın son hali ve yılalr içerisindeki değişimleri...