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Sinem Kobal paylaştı herkes güzelliğine hayran kaldı! İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal...

Sinem Kobal hamileliği ile gündemden düşmüyor. Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu eşine tatil jesti yapmıştı. Kobal'dan tatil paylaşımları gelmeye devam ediyor. 32 yaşındaki Sinem Kobal'ın doğumuna günler kala dadı tutmaktan vazgeçtiği konuşuluyordu. Annesi ve kayınvalidesinden yardım alarak kızını büyüteceği söylenen Sinem Kobal, Instagram'dan yeni bir paylaşımda bulundu. Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'a, 'Çok güzel bir anne' şeklinde yorumlar yağdı. İşte 6 aylık hamile Sinem Kobal'ın son hali ve yıllar içerisindeki değişimi...

16.07.2020 14:27 - Son Güncelleme: 16.07.2020 14:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





