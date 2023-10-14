Sinem Kobal kızları eşi Kenan İmirzalıoğlu'na bıraktı soluğu Edis konserinde aldı! Bu pozlar çok konuşulur! Sinem'in konser tarzı çok konuşuldu

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren ve iki kız çocuğu dünyaya getiren Sinem Kobal artık kızlarıyla da paylaşımlar yapıyor. Son olarak Sinem Kobal, yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu'yla Edis konserinde görüntülendi. Tarzıyla çok konuşulan Kobal sonrasında Edis'le hatıra pozu da verdi. İşte detaylar...
Sinem Kobal kızları Kenan İmirzalıoğlu'na bıraktı, Edis konserine koştu.
Ünlü oyuncular Sinem Kobal ve Burçin Terzioğlu, yakın arkadaşları Edis'in konserine gitti.
Sinem Kobal, çocukları evde eşi Kenan İmirzalıoğlu'na bırakarak, kız kıza konsere geldiklerini söyledi.