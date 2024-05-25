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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Leyla 2 yaşında! İşte doğum günü partisinden ilk görüntüler...

Güzel oyuncu Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile altı yıl önce Cunda Adası'nda dünyaevine girmiş ve bu mutlu evliliklerini iki kız çocuğuyla taçlandırmıştı. 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan ünlü çift, kızlarına 'Lalin' adını vermişti. Mayıs 2022'de ailelerine katılan küçük kızları Leyla ise 2 yaşına bastı. Güzel anne Sinem Kobal sosyal medya hesabından kızı Leyla'nın doğum gününden kareleri takipçileriyle paylaştı. İşte Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Leyla'nın doğum gününden kareler...

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 19:55 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 21:01
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Leyla 2 yaşında! İşte doğum günü partisinden ilk görüntüler... 1

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve başarılı oyuncu Sinem Kobal, 2016 senesinde Cunda Adası'nda nikah masasına oturdu.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Leyla 2 yaşında! İşte doğum günü partisinden ilk görüntüler... 2

Ünlü çift 2020 yılında ilk kızları Lalin'i kucağına almıştı. Daha sonra 2022 yılında ise çift Leyla ile ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kobal ve İmirzalıoğlu çiftinin kızları Leyla 2 yaşında!

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Leyla 2 yaşında! İşte doğum günü partisinden ilk görüntüler... 3

Sosyal medyayı çok aktif kullanan Sinem Kobal, son olarak sosyal medya hesabından kızı Leyla'nın 2. yaşını kutladı.

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