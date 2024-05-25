Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Leyla 2 yaşında! İşte doğum günü partisinden ilk görüntüler...

Güzel oyuncu Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile altı yıl önce Cunda Adası'nda dünyaevine girmiş ve bu mutlu evliliklerini iki kız çocuğuyla taçlandırmıştı. 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan ünlü çift, kızlarına 'Lalin' adını vermişti. Mayıs 2022'de ailelerine katılan küçük kızları Leyla ise 2 yaşına bastı. Güzel anne Sinem Kobal sosyal medya hesabından kızı Leyla'nın doğum gününden kareleri takipçileriyle paylaştı. İşte Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Leyla'nın doğum gününden kareler...