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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun çocukluk hali sosyal medya gündeminde! 'Kızları çok güzel olacak'

Sinem Kobal hamile haliyle ilk kez görüntülendi. Doğuma 2 ay kala eşi Kenan İmirzalıoğlu ile doktor kontrolünden çıkarken görüntülenen Sinem Kobal'ın hamile hali çok beğenildi. Kız bebek bekleyen ünlü çiftin çocukluk hali ise sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Esmer yakışıklısı Kenan İmirzalıoğlu ile sarışın güzel Sinem Kobal'ın bebeğinin kime benzeyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

25.08.2020 10:31 - Son Güncelleme: 25.08.2020 10:41
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun çocukluk hali sosyal medya gündeminde! 'Kızları çok güzel olacak'

Bir yanda güzeller güzeli Sinem Kobal diğer tarafta Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucu Kenan İmirzalıoğlu. Ünlü çift kızlarını kucağına almak için gün sayarken doktor kontrolü çıkışında görüntülendi.

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun çocukluk hali sosyal medya gündeminde! 'Kızları çok güzel olacak'

Hamile haliyle ilk kez görüntülenen Sinem Kobal güzelliğiyle dikkat çekerken, kızının anneye mi yoksa babaya mı benzeyeceği şimdiden merak konusu oldu.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun çocukluk hali sosyal medya gündeminde! 'Kızları çok güzel olacak'

Ünlü çift, sosyal medyada çocukluk fotoğraflarıyla dikkat çekti. İşte Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın çocukluk fotoğrafı başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun çocukluk hali sosyal medya gündeminde! 'Kızları çok güzel olacak'

Oğulcan Engin

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun çocukluk hali sosyal medya gündeminde! 'Kızları çok güzel olacak'
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