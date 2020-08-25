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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun çocukluk hali sosyal medya gündeminde! 'Kızları çok güzel olacak'

Sinem Kobal hamile haliyle ilk kez görüntülendi. Doğuma 2 ay kala eşi Kenan İmirzalıoğlu ile doktor kontrolünden çıkarken görüntülenen Sinem Kobal'ın hamile hali çok beğenildi. Kız bebek bekleyen ünlü çiftin çocukluk hali ise sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Esmer yakışıklısı Kenan İmirzalıoğlu ile sarışın güzel Sinem Kobal'ın bebeğinin kime benzeyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

25.08.2020 10:31 - Son Güncelleme: 25.08.2020 10:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





