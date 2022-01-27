Sinem Kobal güzelliğiyle hayran bıraktı ünlülerden yorum yağdı! Kenan İmirzalıoğlu'nun ikinci bebeğine 4 aylık hamile olan eşi Sinem...
Sinem Kobal güzelliğiyle hayran bıraktı ünlülerden yorum yağdı! Kenan İmirzalıoğlu'nun ikinci bebeğine 4 aylık hamile olan eşi Sinem sosyal medya gündeminde. 2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 1.5 sene önce ilk çocukları Lalin'i kucağına almıştı. Bir süre önce de ikinci çocuklarını bekledikleri ortaya çıkan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal geçtiğimiz hafta Emirgan'daki evlerinden Zekeriyaköy'e taşınmıştı. 4 aylık hamile Sinem Kobal'ın Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafa Burcu Kara, Cemre Kemer gibi isimlerden yorum gecikmedi.
27.01.2022 17:28
- Son Güncelleme: 27.01.2022 17:43
Sinem Kobal güzelliğiyle hayran bıraktı ünlülerden yorum yağdı! Kenan İmirzalıoğlu'nun ikinci bebeğine 4 aylık hamile olan eşi Sinem sosyal medya gündeminde.
Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu Sinem Kobal 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. 2020'de de kızları Lalin dünyaya gelmişti. Sinem Kobal ikinci bebeklerine 4 aylık hamile.