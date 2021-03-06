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Sinem Kobal gözlerden uzak yaşayan babasının gençliği Kenan İmirzalıoğlu'nun aynısı! Annesi ne kadar fenomense babası o kadar uzak

33 yaşındaki, güzel oyuncu Sinem Kobal geçtiğimiz aylarda ilk çocuğu Lalin'i kucağına alarak anne oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinin sabırsızlıkla beklediği Lalin kime benziyor daha şimdiden merak konusu. Öte yandan Sinem Kobal sosyal medyada da oldukça aktif. En az Sinem Kobal kadar aktif biri daha var o da annesi Nuray Kobal. Sinem Kobal'ın annesi kızı kadar sosyal medyada aktifken babası tamamen uzak. Sinem Kobal'ın babasının gençliğine ait fotoğraf sosyal medyada patladı. Nedeni ise eşi Kenan İmirzalıoğlu'na olan inanılmaz benzerliği. İşte başta Sinem Kobal olmak üzere ünlülerin anne ve babaları.

06.03.2021 14:04 - Son Güncelleme: 06.03.2021 14:04
Sinem Kobal gözlerden uzak yaşayan babasının gençliği Kenan İmirzalıoğlu'nun aynısı! Annesi ne kadar fenomense babası o kadar uzak

Taze anne Sinem Kobal şu sıralar oldukça gündemde. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu'yla hayatını birleştiren Sinem Kobal, geçtiğimiz yıl ilk kez annelik hissini yaşamıştı.

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Sinem Kobal gözlerden uzak yaşayan babasının gençliği Kenan İmirzalıoğlu'nun aynısı! Annesi ne kadar fenomense babası o kadar uzak

Sinem Kobal'ın babasının yıllar öncesine ait bir fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Nedeni ise damadı Kenan İmirzalıoğlu'na olan benzerliği. İşte başta Sinem Kobal olmak üzere ünlülerin anne ve babaları.

Sinem Kobal gözlerden uzak yaşayan babasının gençliği Kenan İmirzalıoğlu'nun aynısı! Annesi ne kadar fenomense babası o kadar uzak

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Sinem Kobal gözlerden uzak yaşayan babasının gençliği Kenan İmirzalıoğlu'nun aynısı! Annesi ne kadar fenomense babası o kadar uzak
Sinem Kobal gözlerden uzak yaşayan babasının gençliği Kenan İmirzalıoğlu'nun aynısı! Annesi ne kadar fenomense babası o kadar uzak
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