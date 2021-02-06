Sinem Kobal gözlerden uzak yaşayan babasının doğum gününü kutladı! Sinem'in annesi ne kadar fenomense babası o kadar uzak

33 yaşındaki, güzel oyuncu Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde ilk çocuğu Lalin'i kucağına alarak anne oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinin sabırsızlıkla beklediği Lalin kime benziyor daha şimdiden merak konusu. Öte yandan Sinem Kobal sosyal medyada da oldukça aktif. Babasının doğum gününü Instagram'ının hikaye bölümünden kutlayan Sinem Kobal'ın annesi ve babası merak konusu oldu. Sinem Kobal'ın annesi kızı kadar sosyal medyada aktifken babası tamamen uzak. İşte başta Sinem Kobal olmak üzere ünlülerin anne ve babaları.

06.02.2021 17:16 - Son Güncelleme: 06.02.2021 17:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





