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Sinem Kobal gözlerden uzak yaşayan babasının doğum gününü kutladı! Sinem'in annesi ne kadar fenomense babası o kadar uzak

33 yaşındaki, güzel oyuncu Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde ilk çocuğu Lalin'i kucağına alarak anne oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinin sabırsızlıkla beklediği Lalin kime benziyor daha şimdiden merak konusu. Öte yandan Sinem Kobal sosyal medyada da oldukça aktif. Babasının doğum gününü Instagram'ının hikaye bölümünden kutlayan Sinem Kobal'ın annesi ve babası merak konusu oldu. Sinem Kobal'ın annesi kızı kadar sosyal medyada aktifken babası tamamen uzak. İşte başta Sinem Kobal olmak üzere ünlülerin anne ve babaları.

06.02.2021 17:16 - Son Güncelleme: 06.02.2021 17:16
Sinem Kobal gözlerden uzak yaşayan babasının doğum gününü kutladı! Sinem'in annesi ne kadar fenomense babası o kadar uzak

Taze anne Sinem Kobal şu sıralar oldukça gündemde. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu'yla hayatını birleştiren Sinem Kobal, geçtiğimiz yıl ilk kez annelik hissini yaşamıştı.

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Sinem Kobal gözlerden uzak yaşayan babasının doğum gününü kutladı! Sinem'in annesi ne kadar fenomense babası o kadar uzak

Sosyal medyada da oldukça aktif olan Sinem Kobal babası Mehmet Kobal'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Baba Kobal'ın, Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla olan benzerliği gözlerden kaçmadı.

Sinem Kobal gözlerden uzak yaşayan babasının doğum gününü kutladı! Sinem'in annesi ne kadar fenomense babası o kadar uzak

Bu paylaşım ardından herkes Sinem Kobal'ın annesi ve babasını merak ediyor. İşte başta Sinem Kobal olmak üzere ünlülerin anne ve babaları.

Sinem Kobal gözlerden uzak yaşayan babasının doğum gününü kutladı! Sinem'in annesi ne kadar fenomense babası o kadar uzak

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Sinem Kobal gözlerden uzak yaşayan babasının doğum gününü kutladı! Sinem'in annesi ne kadar fenomense babası o kadar uzak