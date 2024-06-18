Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun doğum gününde aşka geldi! Romantik sözlerle kutladı

Dadı, Hürrem Sultan, Lise Defteri, Nefes Nefese, Belalı Baldız, Selena, Küçük Sırlar, Gönül İşleri, Analar ve Anneler, Yüz Yüze gibi dizilerdeki oyunculuğuyla kendinden söz ettiren Sinem Kobal, 14 Mayıs 2016 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi. Bu evlilikten 2020 yılında Lalin ve 2022 yılında Leyla adını verdikleri kız çocukları doğdu. Sosyal medyada ilgiyle takip edilen 36 yaşındaki oyuncu, bugün eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. İşte Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun sosyal medyada ilgi toplayan o paylaşımı...