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Haberler Magazin Sinem Kobal düzgün fiziğiyle görenlerin ağzını açık bıraktı "Bu kadın mı iki çocuk doğurmuş" Kenan İmirzalıoğlu'nun güzeller güzeli eşi...

Sinem Kobal düzgün fiziğiyle görenlerin ağzını açık bıraktı "Bu kadın mı iki çocuk doğurmuş" Kenan İmirzalıoğlu'nun güzeller güzeli eşi...

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor. Şu sıralar ekranlara geri dönmesi beklenen Sinem Kobal, Instagram hesabından yeni pozlarını paylaştı. Kobal'ın paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

21.07.2023 16:05 - Son Güncelleme: 21.07.2023 16:05
Sinem Kobal düzgün fiziğiyle görenlerin ağzını açık bıraktı Bu kadın mı iki çocuk doğurmuş Kenan İmirzalıoğlu’nun güzeller güzeli eşi...

Meslektaşı Kenan İmirzaloğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren oyuncu Sinem Kobal; kızları Lalin'i 2020'de, Leyla'yı ise 2022'de kucağına alarak iki kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Kobal, Instagram hesabından yayınladığı pozlarla gündeme geldi. İşte detaylar...

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Sinem Kobal düzgün fiziğiyle görenlerin ağzını açık bıraktı Bu kadın mı iki çocuk doğurmuş Kenan İmirzalıoğlu’nun güzeller güzeli eşi...

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yedi yıl önce nikah masasına oturmuştu.

Sinem Kobal düzgün fiziğiyle görenlerin ağzını açık bıraktı Bu kadın mı iki çocuk doğurmuş Kenan İmirzalıoğlu’nun güzeller güzeli eşi...

Çift, 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Sinem Kobal düzgün fiziğiyle görenlerin ağzını açık bıraktı Bu kadın mı iki çocuk doğurmuş Kenan İmirzalıoğlu’nun güzeller güzeli eşi...

İlk çocuklarına 'Lalin' adını veren ikili, geçtiğimiz yıl mayıs ayında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.

Sinem Kobal düzgün fiziğiyle görenlerin ağzını açık bıraktı Bu kadın mı iki çocuk doğurmuş Kenan İmirzalıoğlu’nun güzeller güzeli eşi...

Çift son olarak Kurban Bayramı'nda Çeşme'de görüntülenmişti.

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