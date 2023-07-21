Sinem Kobal düzgün fiziğiyle görenlerin ağzını açık bıraktı "Bu kadın mı iki çocuk doğurmuş" Kenan İmirzalıoğlu'nun güzeller güzeli eşi...
Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor. Şu sıralar ekranlara geri dönmesi beklenen Sinem Kobal, Instagram hesabından yeni pozlarını paylaştı. Kobal'ın paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
21.07.2023 16:05 - Son Güncelleme: 21.07.2023 16:05
Meslektaşı Kenan İmirzaloğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren oyuncu Sinem Kobal; kızları Lalin'i 2020'de, Leyla'yı ise 2022'de kucağına alarak iki kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Kobal, Instagram hesabından yayınladığı pozlarla gündeme geldi. İşte detaylar...