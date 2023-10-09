Sinem Kobal dekolteli mayosuyla paylaştı! O görüntüler sosyal medyayı salladı! Kenan İmirzalıoğlu’nun güzel eşi yine çok konuşuldu

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Sinem Kobal, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız verdi ve yayınladığı pozlarla sık sık adından söz ettirdi. O paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Kobal, bu kez dekolteli mayosuyla kamera karşısına geçti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören görüntüler, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...
Kenan İmirzlaıoğlu ile 2016 yılında evlenen iki çocuk annesi Sinem Kobal, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Selena dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu.
Sosyal medya paylaşımlarına hız veren Kobal, son yayınladığı görüntülerle bir kez daha tüm dikkatleri üzerine topladı.