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Sinem Kobal büyük kızı Lalin ile setten paylaştı! O kare hayranlarını heyecanlandırdı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik kızı ilgi odağı oldu

Kenan İmirzalıoğlu ile yaptığı evlilikten Lalin ve Leyla adlarında iki kızı olan Sinem Kobal, anne olduktan sonra setlere ara vermişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, yaptığı son paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı. Kobal, ilk göz ağrısı Lalin ile dizi setinden paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı hayranlarını heyecanlandırırken minik Lalin ilgi odağı oldu. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 08:52 Güncelleme 27 Mart 2024, 09:07
Sinem Kobal büyük kızı Lalin ile setten paylaştı! O kare hayranlarını heyecanlandırdı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik kızı ilgi odağı oldu 1

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

Sinem Kobal büyük kızı Lalin ile setten paylaştı! O kare hayranlarını heyecanlandırdı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik kızı ilgi odağı oldu 2

2022'de ise Leyla'ya kavuşan oyuncu, son dönemlerde sosyal medya hesabında kızlarına sık sık yer verdi.

Sinem Kobal büyük kızı Lalin ile setten paylaştı! O kare hayranlarını heyecanlandırdı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik kızı ilgi odağı oldu 3

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, yaptığı son paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı. Kobal, ilk göz ağrısı Lalin ile dizi setinden paylaşımda bulundu.

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