Sinem Kobal büyük kızı Lalin ile setten paylaştı! O kare hayranlarını heyecanlandırdı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik kızı ilgi odağı oldu

Kenan İmirzalıoğlu ile yaptığı evlilikten Lalin ve Leyla adlarında iki kızı olan Sinem Kobal, anne olduktan sonra setlere ara vermişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, yaptığı son paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı. Kobal, ilk göz ağrısı Lalin ile dizi setinden paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı hayranlarını heyecanlandırırken minik Lalin ilgi odağı oldu. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...