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Sinem Kobal boynuna takıp paylaştı: "Maşallah" Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk göz ağrısı Lalin'den annesine hediye!

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, kariyerine yeni projeler eklemeye hazırlanırken aynı zamanda sosyal medya üzerinden hayatının renkli anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Türkiye'nin sevilen televizyon yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Kobal, iki kızı Lalin ve Leyla ile dolu dolu bir aile hayatı yaşıyor.

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Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 12:11 Güncelleme 16 Mart 2024, 12:09
Sinem Kobal boynuna takıp paylaştı: Maşallah Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısı Lalin’den annesine hediye! 1

2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal kariyerine bir süre ara vermiş ve bu dönemde kızları Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirmişti.

Sinem Kobal boynuna takıp paylaştı: Maşallah Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısı Lalin’den annesine hediye! 2

Ekranlara dönmeye hazır olduğunun sinyallerini her fırsatta veren güzel oyuncu Sinem Kobal aynı zamanda sosyal medya hesabını da aktif kullanıyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun kızı Lalin'den annesine hediye!

Sinem Kobal boynuna takıp paylaştı: Maşallah Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısı Lalin’den annesine hediye! 3

Ünlü oyuncu yine pozlarıyla ilgi odağı olmaya devam ederken eşi Kenan İmirzalıoğlu ile fotoğraflarına beğeni yağmıştı.

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