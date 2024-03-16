Sinem Kobal boynuna takıp paylaştı: "Maşallah" Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk göz ağrısı Lalin'den annesine hediye!

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, kariyerine yeni projeler eklemeye hazırlanırken aynı zamanda sosyal medya üzerinden hayatının renkli anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Türkiye'nin sevilen televizyon yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Kobal, iki kızı Lalin ve Leyla ile dolu dolu bir aile hayatı yaşıyor.