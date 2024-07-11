Sinem Kobal başrol olarak ekranlara geri dönüyor! Yeni projesi netleşti partneri ise... | Selena, Küçük Sırlar, Yüz Yüze'den sonra işte yeni filmi

Türk televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden Sinem Kobal, başrol olarak ekranlara geri dönüyor! "Selena", "Küçük Sırlar" ve "Yüz Yüze" gibi başarılı projelerle adını duyuran Kobal, uzun bir aranın ardından müjdeli haberle sevenlerini heyecanlandırdı. Sinem Kobal'ın yeni projesi merakla beklenirken, detaylar da netleşti. İşte Sinem Kobal'ın başrol olarak yer alacağı film ve detaylar...
Sinem Kobal, uzun bir aranın ardından müjdeli haberle sevenlerini heyecanlandırdı. Sinem Kobal'ın yeni projesi merakla beklenirken, detaylar da netleşti. İşte Sinem Kobal'ın başrol olarak yer alacağı film ve detaylar...
"Selena", "Küçük Sırlar" ve "Yüz Yüze" gibi başarılı projelerle adını duyuran Sinem Kobal, uzun süredir ekranlarda yer almadı.
Ara ara geri dönüş sinyallerini veren Sinem Kobal'dan sonunda sevenlenlerini heyecanlandıran haber geldi.