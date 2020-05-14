Sinem Güven’in kanser hastası kızı Defne’den sevindiren haber! Sinem Güven kimdir, kaç yaşında?

"KIZIMIN DURUMU ÇOK İYİ"

Hürriyet'in haberine göre; Güven, iki yıldır kanser tedavisi gören kızı Defne'nin hastalığı atlattığını ve sadece bir hap kullandığını anlatıp, "Kızımın durumu çok iyi maşallah. Her şey yolunda; ilaç tedavisi devam ediyor. Sadece hap kullanıyor ama o hap bir aya bitecek inşallah. Okuluna devam ediyor, saçları da uzuyor, Allah tüm çocuklara, herkese şifa versin" dedi.