Sinem Güven’in kanser hastası kızı Defne’den sevindiren haber! Sinem Güven kimdir, kaç yaşında?
1995 Miss Turkey Güzeli Sinem Güven'in 12 yaşındaki kızı Defne iki yıldır kanser tedavisi görüyordu. Miss Turkey güzeli seçilerek bir döneme damgasını vuran Sinem Güven, kızının kanser hastalığına yakalanması ile gündeme geldi. İki yıldır kanser ile mücadele eden, şimdi ise atlattığını söyleyen Sinem Güven'in kızı Defne'nin sağlık durumuyla ilgili yeni bilgi geldi. Sinem Güven, kızının sağlık durumunu açıkladı.
İKİ YILDIR KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU…
Sinem Güven önceki gün Nişantaşı'ndaki bir hastanede objektiflere yansıdı. Corona virüs salgını ile ilgili normalleşme sürecinde çok dikkatli olunması gerektiğini belirten Güven, yaklaşık iki yıldır kanser tedavisi gören kızının sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu.
"KIZIMIN DURUMU ÇOK İYİ"
Hürriyet'in haberine göre; Güven, iki yıldır kanser tedavisi gören kızı Defne'nin hastalığı atlattığını ve sadece bir hap kullandığını anlatıp, "Kızımın durumu çok iyi maşallah. Her şey yolunda; ilaç tedavisi devam ediyor. Sadece hap kullanıyor ama o hap bir aya bitecek inşallah. Okuluna devam ediyor, saçları da uzuyor, Allah tüm çocuklara, herkese şifa versin" dedi.