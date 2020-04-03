Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin güzelliği ile dikkat çekti! Eski eşi Seda Sayan'a benzetildi...
Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin, geçtiğimiz haftalarda, corona virüs tedbirleri kapsamında 'evde kalın' çağrılarını dikkate almayarak Boğaz hattında yürüyüş yapan insanları görünce isyan etmiş, "Siz akıllısınız da biz aptal mıyız?" sözleri ile dikkat çekmişti. Seda Sayan'ın eski eşi aynı zamanda futbol yorumcusu olan Sinan Engin'in eşi, bu kez güzelliği ile hayran bıraktı. Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin, Seda Sayan'a benzetildi... İşte Sinan Engin'in eşi...
Futbol yorumcusu Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin, corona virüs tedbirleri kapsamında 'evde kalın' çağrılarına karşın Boğaz hattının yürüyüş yapanlarla dolup taştığını gazetelerden görünce, "Evde oturanlara telefon açıp alaycı şekilde 'Ne var canım, iki hava aldık' diyenler, dışarı çıkmayı kahramanlık sayanlar, arsızca dolaşanlar, sizin yüzünüzden hasta ve ölü sayısı artacak. Veballeri sizin üzerinize olsun" diyerek isyan etmişti.
"İki gün evde kalsanız, ölmezsiniz. Biz ailece 6 gündür evdeyiz. Kendimize izole bir hayat kurduk. Siz akıllısınız da biz aptal mıyız? Allah bizi, sizden korusun! Elbet bu günler geçecek. 'Güzel günlerde görüşmek dileğiyle' demeyeceğim. Çünkü bu tür insanlarla görüşmeyeceğim. Cahiller ile muhabbeti kestim." sözleri ile dikkat çeken Ayşe Engin, Seda Sayan'a benzetildi.