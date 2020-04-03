Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin güzelliği ile dikkat çekti! Eski eşi Seda Sayan'a benzetildi...

"İki gün evde kalsanız, ölmezsiniz. Biz ailece 6 gündür evdeyiz. Kendimize izole bir hayat kurduk. Siz akıllısınız da biz aptal mıyız? Allah bizi, sizden korusun! Elbet bu günler geçecek. 'Güzel günlerde görüşmek dileğiyle' demeyeceğim. Çünkü bu tür insanlarla görüşmeyeceğim. Cahiller ile muhabbeti kestim." sözleri ile dikkat çeken Ayşe Engin, Seda Sayan'a benzetildi.