Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin güzelliği ile dikkat çekti! Eski eşi Seda Sayan'a benzetildi...
Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin, corona virüs tedbirleri kapsamında 'evde kalın' çağrılarını dikkate almayan, Boğaz hattının yürüyüş yapan insanlarla dolup taştığını gazetelerden görünce isyan etti. Seda Sayan'ın eski eşi aynı zamanda futbol yorumcusu olan Sinan Engin'in eski eşi, "Siz akıllısınız da biz aptal mıyız?" isyanıyla konuşulurken, güzelliği ile de hayran bıraktı. Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin, Seda Sayan'a benzetildi...İşte Sinan Engin'in eşi ve açıklamaları...
Futbol yorumcusu Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin, corona virüs tedbirleri kapsamında 'evde kalın' çağrılarına karşın Boğaz hattının yürüyüş yapanlarla dolup taştığını gazetelerden görünce isyan etti. Ayşe Engin, "Evde oturanlara telefon açıp alaycı şekilde 'Ne var canım, iki hava aldık' diyenler, dışarı çıkmayı kahramanlık sayanlar, arsızca dolaşanlar, sizin yüzünüzden hasta ve ölü sayısı artacak. Veballeri sizin üzerinize olsun" dedi.