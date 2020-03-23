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Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin güzelliği ile dikkat çekti! Eski eşi Seda Sayan'a benzetildi...

Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin, corona virüs tedbirleri kapsamında 'evde kalın' çağrılarını dikkate almayan, Boğaz hattının yürüyüş yapan insanlarla dolup taştığını gazetelerden görünce isyan etti. Seda Sayan'ın eski eşi aynı zamanda futbol yorumcusu olan Sinan Engin'in eski eşi, "Siz akıllısınız da biz aptal mıyız?" isyanıyla konuşulurken, güzelliği ile de hayran bıraktı. Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin, Seda Sayan'a benzetildi...İşte Sinan Engin'in eşi ve açıklamaları...

23.03.2020 16:34 - Son Güncelleme: 23.03.2020 16:34
Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin güzelliği ile dikkat çekti! Eski eşi Seda Sayan'a benzetildi...

Futbol yorumcusu Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin, corona virüs tedbirleri kapsamında 'evde kalın' çağrılarına karşın Boğaz hattının yürüyüş yapanlarla dolup taştığını gazetelerden görünce isyan etti. Ayşe Engin, "Evde oturanlara telefon açıp alaycı şekilde 'Ne var canım, iki hava aldık' diyenler, dışarı çıkmayı kahramanlık sayanlar, arsızca dolaşanlar, sizin yüzünüzden hasta ve ölü sayısı artacak. Veballeri sizin üzerinize olsun" dedi.

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Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin güzelliği ile dikkat çekti! Eski eşi Seda Sayan'a benzetildi...

Posta gazetesinde yer alan habere göre; Ayşe Engin sözlerine şöyle devam etti;
"İki gün evde kalsanız, ölmezsiniz. Biz ailece 6 gündür evdeyiz. Kendimize izole bir hayat kurduk. Siz akıllısınız da biz aptal mıyız? Allah bizi, sizden korusun!"

Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin güzelliği ile dikkat çekti! Eski eşi Seda Sayan'a benzetildi...

"Elbet bu günler geçecek. 'Güzel günlerde görüşmek dileğiyle' demeyeceğim. Çünkü bu tür insanlarla görüşmeyeceğim. Cahiller ile muhabbeti kestim."

Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin güzelliği ile dikkat çekti! Eski eşi Seda Sayan'a benzetildi...

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MURAT BOZ - ELİZ SAKUÇOĞLU

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