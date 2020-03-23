Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin güzelliği ile dikkat çekti! Eski eşi Seda Sayan'a benzetildi...

Posta gazetesinde yer alan habere göre; Ayşe Engin sözlerine şöyle devam etti;

"İki gün evde kalsanız, ölmezsiniz. Biz ailece 6 gündür evdeyiz. Kendimize izole bir hayat kurduk. Siz akıllısınız da biz aptal mıyız? Allah bizi, sizden korusun!"

