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Haberler Magazin Sinan Çetin gencecik bir kadınla yakalandı nereye kaçacağını şaşırdı! Eli kolu dolanan Sinan Çetin'in eşi de meğer...

Sinan Çetin gencecik bir kadınla yakalandı nereye kaçacağını şaşırdı! Eli kolu dolanan Sinan Çetin'in eşi de meğer...

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in panik anları kameralara böyle yansıdı... 1980 yılında ilk uzun metrajlı filmini çeken, yönetmen koltuğunda oturduğu 'Çiçek Abbas' kariyerinde dönüm noktası olan Sinan Çetin, gencecik bir kadınla görüntülenince olanlar oldu. Panikten nereye kaçacağını şaşıran ikili, ilginç bir kaçış planına imzasını atarken, Sinan Çetin'in eşi merak konusu oldu. İşte detaylar...

18.07.2022 10:54 - Son Güncelleme: 18.07.2022 11:10
Sinan Çetin gencecik bir kadınla yakalandı nereye kaçacağını şaşırdı! Eli kolu dolanan Sinan Çetin’in eşi de meğer...

Ünlü yönetmen Sinan Çetin, önceki gün Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinden çıkarken genç bir kadınla objektiflere takılınca büyük panik yaşadı.

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Sinan Çetin gencecik bir kadınla yakalandı nereye kaçacağını şaşırdı! Eli kolu dolanan Sinan Çetin’in eşi de meğer...

69 yaşındaki ünlü yönetmen Sinan Çetin, önceki gün genç bir kadınla Nişantaşı'nda alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi.

Sinan Çetin gencecik bir kadınla yakalandı nereye kaçacağını şaşırdı! Eli kolu dolanan Sinan Çetin’in eşi de meğer...

Gazetecilerin kendisini çektiğini fark eden ünlü yönetmen Sinan Çetin yanındaki genç kadından uzaklaşıp bir otele girdi.

Sinan Çetin gencecik bir kadınla yakalandı nereye kaçacağını şaşırdı! Eli kolu dolanan Sinan Çetin’in eşi de meğer...

OTELDE OYALANDIKTAN SONRA YİNE GENÇ KADINLA BULUŞTU

Yaklaşık 10 dakika otelde kalan Çetin, daha sonra Maçka Parkı'nda genç kadınla yeniden buluştu.

Sinan Çetin gencecik bir kadınla yakalandı nereye kaçacağını şaşırdı! Eli kolu dolanan Sinan Çetin’in eşi de meğer...

Mesafeli bir şekilde genç kadınla yürüyen ünlü yönetmen sürekli arkasını dönüp takip edilip edilmediğini kontrol etti.

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