Sinan Akçıl'ın Serdar Ortaç'a kızgınlığı dinmiyor! Halkın önünde demediğini bırakmamıştı "Ona bunu 50 kere söyledim ama..."
Son dönemlerde sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı açıklamalarla gündem olan Serdar Ortaç'a meslektaşı Sinan Akçıl'dan dikkat çeken bir yorum gelmişti geçtiğimiz günlerde. Serdar Ortaç'ın sosyal medyada açtığı canlı yayını gören Akçıl, kendine hakim olamadı ve meslektaşını sert bir dille uyarmıştı. Anlaşılan o ki Sinan Akçıl'ın kızgınlığı dinmiyor. İşte haberin detayları...
08.07.2023 15:05 - Son Güncelleme: 08.07.2023 15:05
Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Serdar Ortaç'a, Sinan Akçıl demediğini bırakmamıştı geçtiğimiz günlerde.
Ortaç ne yapıyorsun böyle? Bin kere söyledim sana seni çok sevdiğim için. 'Şu star ceketini tekrar giy' diye. Eski Serdar gibi gizemini koru, enerjini sahnede göster. Hastalığı da düşünce yapınla yen diye. 'Haklısın' dedin ama aynı şeyler. Üzülüyorum, çok önemli bir adamsın. Ama hiçbir zaman farkına varamıyorsun ya da hepimizle dalga geçiyorsun