Sinan Akçıl'ın Serdar Ortaç'a kızgınlığı dinmiyor! Halkın önünde demediğini bırakmamıştı "Ona bunu 50 kere söyledim ama..."

Ortaç ne yapıyorsun böyle? Bin kere söyledim sana seni çok sevdiğim için. 'Şu star ceketini tekrar giy' diye. Eski Serdar gibi gizemini koru, enerjini sahnede göster. Hastalığı da düşünce yapınla yen diye. 'Haklısın' dedin ama aynı şeyler. Üzülüyorum, çok önemli bir adamsın. Ama hiçbir zaman farkına varamıyorsun ya da hepimizle dalga geçiyorsun