Vav TV İzle
Haberler Magazin Sinan Akçıl'ın eski sevgili listesine bakın hangi isimler var! Hülya Avşar itirafı olay: "Bunu alt yazı yazalım..."

Sinan Akçıl'ın eski sevgili listesine bakın hangi isimler var! Hülya Avşar itirafı olay: "Bunu alt yazı yazalım..."

Sinan Akçıl'ın eski sevgili listesine bakın hangi isimler var! Hülya Avşar itirafıyla gündeme bomba gibi düşen Sinan, katıldığı bir magazin programında kendisi hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi. İki kez evlenip boşandığı Burcu Kıratlı'nın ardından özel hayatına dair açıklamada bulunan Sinan bakın neler söyledi.

24.06.2022 11:46 - Son Güncelleme: 24.06.2022 11:46
Sinan Akçıl’ın eski sevgili listesine bakın hangi isimler var! Hülya Avşar itirafı olay: Bunu alt yazı yazalım...

"BUNU ALT YAZI YAZALIM..."

Sinan Akçıl'ın eski sevgili listesine bakın hangi isimler var! Hülya Avşar itirafıyle gündeme bomba gbi düşen Sinan'ın eski sevgilileri merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sinan Akçıl’ın eski sevgili listesine bakın hangi isimler var! Hülya Avşar itirafı olay: Bunu alt yazı yazalım...

Sinan Akçıl'ın geceleri çalıştığı ve sabahları erken kalkmakta zorlandığı biliniyor. Programda da yorgun ve uykusuz görüntüsüyle dikkatleri çeken Akçıl yeni bestelerinin perde arkasını anlattı.

Sinan Akçıl’ın eski sevgili listesine bakın hangi isimler var! Hülya Avşar itirafı olay: Bunu alt yazı yazalım...

Programın sezon finaline geldiği için sunuculara çiçek takdim eden Sinan Akçıl'ın çiçekleri verirken çok para harcadığını söylemesi dikkatlerden kaçmadı.

Sinan Akçıl’ın eski sevgili listesine bakın hangi isimler var! Hülya Avşar itirafı olay: Bunu alt yazı yazalım...

"ASLINDA ONA YAPTIĞIM ŞARKI DEĞİLDİ"

Ayrıca Sinan Akçıl'dan bir itiraf geldi. Merve Özbey'e bir şarkı yaptım. İbrahim Tatlıses'e de olurdu. Merve'ye yaptığımı Merve'ye attım fakat sabaha karşı çok mutlu olduğum için Ebru'ya da atmışım. Aynı anda Hülya'ya da şarkı yaptım ve ona attım.

Sinan Akçıl’ın eski sevgili listesine bakın hangi isimler var! Hülya Avşar itirafı olay: Bunu alt yazı yazalım...

Şarkıyı çok beğendi ancak Hülya'ya attığım aslında onun için yaptığım şarkı değildi. Bence hala Türkiye'nin en güzel kadını Hülya Avşar'dır. Bunu alt yazı yazalım. Dediğimi yazalım" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA