Sinan Akçıl'ın eski sevgili listesine bakın hangi isimler var! Hülya Avşar itirafı olay: "Bunu alt yazı yazalım..."

"ASLINDA ONA YAPTIĞIM ŞARKI DEĞİLDİ"

Ayrıca Sinan Akçıl'dan bir itiraf geldi. Merve Özbey'e bir şarkı yaptım. İbrahim Tatlıses'e de olurdu. Merve'ye yaptığımı Merve'ye attım fakat sabaha karşı çok mutlu olduğum için Ebru'ya da atmışım. Aynı anda Hülya'ya da şarkı yaptım ve ona attım.