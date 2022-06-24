Sinan Akçıl'ın eski sevgili listesine bakın hangi isimler var! Hülya Avşar itirafı olay: "Bunu alt yazı yazalım..."
Sinan Akçıl'ın eski sevgili listesine bakın hangi isimler var! Hülya Avşar itirafıyla gündeme bomba gibi düşen Sinan, katıldığı bir magazin programında kendisi hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi. İki kez evlenip boşandığı Burcu Kıratlı'nın ardından özel hayatına dair açıklamada bulunan Sinan bakın neler söyledi.
"BUNU ALT YAZI YAZALIM..."
Sinan Akçıl'ın eski sevgili listesine bakın hangi isimler var! Hülya Avşar itirafıyle gündeme bomba gbi düşen Sinan'ın eski sevgilileri merak konusu oldu.
Sinan Akçıl'ın geceleri çalıştığı ve sabahları erken kalkmakta zorlandığı biliniyor. Programda da yorgun ve uykusuz görüntüsüyle dikkatleri çeken Akçıl yeni bestelerinin perde arkasını anlattı.
Programın sezon finaline geldiği için sunuculara çiçek takdim eden Sinan Akçıl'ın çiçekleri verirken çok para harcadığını söylemesi dikkatlerden kaçmadı.
"ASLINDA ONA YAPTIĞIM ŞARKI DEĞİLDİ"
Ayrıca Sinan Akçıl'dan bir itiraf geldi. Merve Özbey'e bir şarkı yaptım. İbrahim Tatlıses'e de olurdu. Merve'ye yaptığımı Merve'ye attım fakat sabaha karşı çok mutlu olduğum için Ebru'ya da atmışım. Aynı anda Hülya'ya da şarkı yaptım ve ona attım.