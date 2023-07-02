Sinan Akçıl’dan Serdar Ortaç’a tepki! O görüntüleri görünce herkesin önünde sertçe uyardı! “Hepimizle dalga geçiyorsun...”
Son dönemlerde sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı açıklamalarla gündem olan Serdar Ortaç'a meslektaşı Sinan Akçıl'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Serdar Ortaç'ın sosyal medyada açtığı canlı yayını gören Akçıl, kendine hakim olamadı ve meslektaşını sert bir dille uyardı. İşte "Hepimizle dalga geçiyorsun" diyen Sinan Akçıl ile Serdar Ortaç'ın arasında yaşananlar...
02.07.2023 11:48 - Son Güncelleme: 02.07.2023 11:48
Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Serdar Ortaç, Instagram'da açtığı canlı yayınlarla sık sık gündem oldu.
Bunun üzerine gönderilere art arda yorum yağdıran hayranları, Ortaç'a destek oldu. Sinan Akçıl da paylaşıma kayıtsız kalamadı.