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Haberler Magazin Sinan Akçıl’dan Serdar Ortaç’a tepki! O görüntüleri görünce herkesin önünde sertçe uyardı! “Hepimizle dalga geçiyorsun...”

Sinan Akçıl’dan Serdar Ortaç’a tepki! O görüntüleri görünce herkesin önünde sertçe uyardı! “Hepimizle dalga geçiyorsun...”

Son dönemlerde sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı açıklamalarla gündem olan Serdar Ortaç'a meslektaşı Sinan Akçıl'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Serdar Ortaç'ın sosyal medyada açtığı canlı yayını gören Akçıl, kendine hakim olamadı ve meslektaşını sert bir dille uyardı. İşte "Hepimizle dalga geçiyorsun" diyen Sinan Akçıl ile Serdar Ortaç'ın arasında yaşananlar...

takvim.com.tr
02.07.2023 11:48 - Son Güncelleme: 02.07.2023 11:48
Sinan Akçıl’dan Serdar Ortaç’a tepki! O görüntüleri görünce herkesin önünde sertçe uyardı! “Hepimizle dalga geçiyorsun...”

Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Serdar Ortaç, Instagram'da açtığı canlı yayınlarla sık sık gündem oldu.

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Sinan Akçıl’dan Serdar Ortaç’a tepki! O görüntüleri görünce herkesin önünde sertçe uyardı! “Hepimizle dalga geçiyorsun...”

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve yaşadığı aşklarda da yüzü gülmeyen Ortaç, o canlı yayınlarına bir yenisini daha ekledi.

Sinan Akçıl’dan Serdar Ortaç’a tepki! O görüntüleri görünce herkesin önünde sertçe uyardı! “Hepimizle dalga geçiyorsun...”

Burada takipçileriyle dertleşen Ortaç'ın hüzünlü hali ise meslektaşları ve hayranlarının gözünden kaçmadı.

Sinan Akçıl’dan Serdar Ortaç’a tepki! O görüntüleri görünce herkesin önünde sertçe uyardı! “Hepimizle dalga geçiyorsun...”

Bunun üzerine gönderilere art arda yorum yağdıran hayranları, Ortaç'a destek oldu. Sinan Akçıl da paylaşıma kayıtsız kalamadı.

Sinan Akçıl’dan Serdar Ortaç’a tepki! O görüntüleri görünce herkesin önünde sertçe uyardı! “Hepimizle dalga geçiyorsun...”

Ortaç'ın canlı yayınlarına ve anlattıklarına öfkelenen Akçıl, yaptığı yorumla meslektaşını sert bir dille uyardı.

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