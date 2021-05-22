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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı plajda aşka geldi birbirlerini öpücüklere boğdu! Burcu Kıratlı bikinisi ve düzgün fiziğiyle hayran braıktı

Magazin dünyasının bir küs bir barışık çifti Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı çifti, sezonu Bodrum'da açtı. 2018 tarihinde Hollanda'da evlenen çift, 2019 Eylül'ünde sürpriz bir boşanma kararı almıştı. Ancak ayrılığa daha fazla dayanamayan Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl geçtiğimiz Şubat ayında yeniden hayatlarını birleştirdiler. Şimdilerde ikinci baharlarının tadını çıkaran çiftin aşk dolu anları kameralara böyle yansıdı. Öte yandan Burcu Kıratlı'nın düzgün fiziği dikkat çekti.

22.05.2021 10:05 - Son Güncelleme: 22.05.2021 10:05
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı plajda aşka geldi birbirlerini öpücüklere boğdu! Burcu Kıratlı bikinisi ve düzgün fiziğiyle hayran braıktı

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı plajda aşka geldi birbirlerini öpücüklere boğdu! Burcu Kıratlı bikinisi ve düzgün fiziğiyle hayran braıktı

Oyuncu Burcu Kıratlı, Türkbükü'nde denize girerken eşi Sinan Akçıl ise şezlongta güneşlendi.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı plajda aşka geldi birbirlerini öpücüklere boğdu! Burcu Kıratlı bikinisi ve düzgün fiziğiyle hayran braıktı

AŞKA GELDİLER
Burcu Kıratlı'nın deniz keyfi sonrası Sinan Akçıl, şezlonglarda yanına uzanan eşiyle sohbet edip romantik dakikalar geçirdi.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı plajda aşka geldi birbirlerini öpücüklere boğdu! Burcu Kıratlı bikinisi ve düzgün fiziğiyle hayran braıktı

Ünlü oyuncu denize gireceği sırada merdivenlerden dönerek eşine öpücükler kondurması ise objektiflere böyle yansıdı.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı plajda aşka geldi birbirlerini öpücüklere boğdu! Burcu Kıratlı bikinisi ve düzgün fiziğiyle hayran braıktı

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