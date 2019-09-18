Sinan Akçıl memleketinde konser vermeye giderken ölümden döndü! Sinan Akçıl'ın sağlık durumu nasıl?

"ÖNCE ALLAH SONRA ONLARIN MANEVİ KORUMASIYLA KURTULDUM"

"Büyükbabam ve büyükannemin mezarı burada. Biliyorum ki o kazadan sağ kurtulduysam önce Allah, sonra onların manevi korumasıyla kurtuldum" demesiyle alkışlar ve çığlıklar yükseldi. 10 bini aşkın kişiye konser veren Akçıl, 7'den 70'e herkesi coşturdu.

90 dakika sahnede kalan Akçıl konser sonrası izdihamdan dolayı 1 saat daha minibüsünün içinde kaldı. Adım adım ilerleyebilen minüibüsüyle gece Çanakkale'de kalan ünlü sanatçı, dün büyükannesi ve büyükbabasının mezarını ziyaret etti.