Sinan Akçıl memleketinde konser vermeye giderken ölümden döndü! Sinan Akçıl'ın sağlık durumu nasıl?
Sinan Akçıl, geçtiğimiz gün Biga'ya konser vermeye giderken ölümden döndü! İstanbul'dan VIP minibüsü ile yola çıkan Sinan Akçıl, Çanakkale'de otoyolda devrilen motosiklete çarpmaktan, minibüsün şoförünün son anda yaptığı hamle ile kurtuldu. Ancak araç içinde başını cama vuran Akçıl, konsere yetişebilmek için hastaneye gitmeyi reddetti. Peki, Sinan Akçıl'ın sağlık durumu nasıl?
KONSERE YETİŞEBİLMEK İÇİN HASTANEYE GİTMEDİ!
Ancak araç içinde başını cama vuran Akçıl, konsere yetişebilmek için hastaneye gitmeyi reddetti. Konser alanında olan ambülansta ayakta kontrolü yapılan Akçıl, kontrolün ardından sahneye çıktı. Yaşadığı bu olayı sahnede anlatan Akçıl, "Burası benim baba memleketim." dedi ve ekledi...
"ÖNCE ALLAH SONRA ONLARIN MANEVİ KORUMASIYLA KURTULDUM"
"Büyükbabam ve büyükannemin mezarı burada. Biliyorum ki o kazadan sağ kurtulduysam önce Allah, sonra onların manevi korumasıyla kurtuldum" demesiyle alkışlar ve çığlıklar yükseldi. 10 bini aşkın kişiye konser veren Akçıl, 7'den 70'e herkesi coşturdu.
90 dakika sahnede kalan Akçıl konser sonrası izdihamdan dolayı 1 saat daha minibüsünün içinde kaldı. Adım adım ilerleyebilen minüibüsüyle gece Çanakkale'de kalan ünlü sanatçı, dün büyükannesi ve büyükbabasının mezarını ziyaret etti.