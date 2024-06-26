Sinan Akçıl 'kıskanç' dedi eski eş Burcu Kıratlı'dan cevap gecikmedi! Boşanma sebebini Ceyda Düvenci'ye itiraf eden Burcu Kıratlı bakın ne dedi...

1 Ocak 2018'da Amsterdam'da evlenen ancak 9 ay sonra boşanan çiftin inişli çıkışlı ilişkisi, magazin gündeminden düşmüyor. Sinan Akçıl'ın son açıklamalarında eski eşi Burcu Kıratlı için "kıskanç" demesi, gündeme bomba gibi düştü. Bu sözlere kayıtsız kalmayan Kıratlı'dan cevap gecikmedi. Daha önce boşanma sebebini Ceyda Düvenci'ye itiraf eden Burcu Kıratlı, eski eşi Sinan Akçıl'ın o sözlerine bakın ne cevap verdi...
Daha önce boşanma sebebini Ceyda Düvenci'ye itiraf eden Burcu Kıratlı, eski eşi Sinan Akçıl'ın o sözlerine bakın ne cevap verdi...
Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019'da Amsterdam'da nikah masasına oturdu.
9 ay evli kalan çift, ani bir kararla boşandı ancak ayrılığa yalnızca 20 gün dayanabilen ikili, yeniden bir araya geldi.