Sinan Akçıl 'kıskanç' dedi eski eş Burcu Kıratlı'dan cevap gecikmedi! Boşanma sebebini Ceyda Düvenci'ye itiraf eden Burcu Kıratlı bakın ne dedi...

1 Ocak 2018'da Amsterdam'da evlenen ancak 9 ay sonra boşanan çiftin inişli çıkışlı ilişkisi, magazin gündeminden düşmüyor. Sinan Akçıl'ın son açıklamalarında eski eşi Burcu Kıratlı için "kıskanç" demesi, gündeme bomba gibi düştü. Bu sözlere kayıtsız kalmayan Kıratlı'dan cevap gecikmedi. Daha önce boşanma sebebini Ceyda Düvenci'ye itiraf eden Burcu Kıratlı, eski eşi Sinan Akçıl'ın o sözlerine bakın ne cevap verdi...