Sinan Akçıl ile eşi Burcu Kıratlı ikinci kez boşandı hem de 3 dakikada 'barışmak için çaba bile sarf etmedik' Boşanma nedeni...
Üç yıl önce dokuz aylık evliliklerini ani bir kararla sonlandırarak herkesi şaşkına çeviren Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Şubat 2021'de yeniden nikah masasına oturmuştu. Yeniden hayatlarını birleştiren ünlü çift, ikinci evliliklerinde de mutluluğu bulamadı. Bir süre önce basına yansıyan boşanma haberlerine takiben Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ayrıldı. 3 dakikada biten evlilik sonrası Sinan Akçıl, açıklamalarda bulundu.
Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 2019 yılında Amsterdam'da nikah masasına oturdu. 9 ay evli kalan çift, aradığı mutluluğu yakalayamayınca tek celsede boşandı. Ayrılıkları 20 gün süren ikili, barıştıktan sonra 2021 yılında yeniden evlendi. İkinci kez evlenen ancak mutluluğu yakalayamayan çift, bugün tek celsede boşandı.
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019 tarihinde Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kalan çift, ani bir kararla boşanmış; ayrılığa Burcu Kıratlı'nın kıskançlık krizlerinin neden olduğu iddia edilmişti. Birbirlerinden uzak kalmaya 20 gün dayanabilen ünlü ikili, yeniden bir araya gelmiş ve Şubat 2021'de ikinci kez nikâh masasına oturmuştu.
Sosyal medyada mutluluk pozları veren ikilinin, geçtiğimiz aylarda boşanma kararı aldığı basına yansımıştı. Çok geçmeden Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile evleri ayırdıklarını açıklamıştı. "Şu anda evlilik çıkmazındayız" diyen 39 yaşındaki Akçıl, sözlerini şöyle sürdürmüştü:
Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Ben şu anda ikinci nikâh öncesi taşındığım 4. Levent'teki büyük daireyi Burcu'ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim. Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir. Burcu, iki kez âşık olup evlendiğim kadın. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın.
"ASLA ALDATMA YOK"
Burcu Kıratlı, konuyla ilgili olarak, "Evet, şu an bir boşanma durumumuz var ama beklemedeyiz. Asla aldatma yok. Araya üçüncü kişiler girdi. Bizim derdimiz tamamen kendimizle. Derdimiz de iki kişilik, kavgamız da iki kişilik, aşkımız da iki kişilik. Birbirimize çok ağır yaşattığımız bir şey yok. Sadece bekliyoruz. Sonucunu da yakında göreceğiz" demişti.