Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı'dan 'ihanet' açıklaması! İkinci kez evlenmişlerdi...
İkinci kez evlenmişlerdi... Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı'dan 'ihanet' açıklaması geldi. Kıratlı, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Eşi Sinan Akçıl'ın iddiaları kabul ederek evleri ayırdıklarını söylemesinden sonra bir açıklama da Burcu Kıratlı'dan geldi. Burcu Kıratlı "Şu an böyle bir durum var ama bekliyoruz. Bizim derdimiz kendimizle. Kavgamız da aşkımız da iki kişilik." dedi. Burcu Kıratlı aldatma iddialarıyla ilgili soruyu da yanıtladı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz şubat ayında ikinci kez evlendiği Burcu Kıratlı ile yeniden ayrılığın eşiğine geldiği konuşulan Sinan Akçıl, geçtiğimiz hafta iddiaları doğruladı: "Evlilik çıkmazındayız, şu an çözmeye çalışıyoruz."
Sinan Akçıl, evliliklerindeki krizi doğruladı ve yaşanan süreci anlattı. "Şu anda evlilik çıkmazındayız" diyen Sinan Akçıl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz.
"Ben şu anda ikinci nikâh öncesi taşındığım 4. Levent'teki büyük daireyi Burcu'ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim. Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir. Burcu, iki kez âşık olup evlendiğim kadın. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın."
Hürriyet'in haberine göre; Çalkantılı ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı, 2018'de Amsterdam'da evlenmişti. Dokuz ay sonra boşanan çift, 20 gün sonra barışmış, bir yıl sonra yeniden nikâh masasına oturmuştu. Sinan Akçıl iddiaları doğruladı: Burcu Kıratlı ile evleri ayırdık.