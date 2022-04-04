Sinan Akçıl ile boşanma arifesindeki Burcu Kıratlı'dan yeni aşk açıklaması! İlk kez konuştu o isimle sevgili mi? "Bunlar çok ayıp şeyler"

Burcu Kıratlı, önceki gece Etiler'deydi. Adı Nail Gönenli ile anılan oyuncu, aşk iddialarını yalanladı: "Nail benim 10 senelik arkadaşım. Asla böyle bir şey olamaz. Bu arada ben hâlâ evli bir kadınım. Böyle bir şey yapmam, bunlar çok ayıp şeyler."