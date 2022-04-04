RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Sinan Akçıl ile boşanma arifesindeki Burcu Kıratlı'dan yeni aşk açıklaması! İlk kez konuştu o isimle sevgili mi? "Bunlar çok ayıp şeyler"

Sinan Akçıl ile boşanma arifesindeki Burcu Kıratlı'dan yeni aşk açıklaması! İlk kez konuştu o isimle sevgili mi? "Bunlar çok ayıp şeyler"

Sinan Akçıl ile boşanma arifesindeki Burcu Kıratlı'dan yeni aşk açıklaması! İlk kez konuştu, Burcu o isimle sevgili mi? Üç yıl önce dokuz aylık evliliklerini ani bir kararla sonlandırarak herkesi şaşkına çeviren Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Şubat 2021'de yeniden nikah masasına oturmuştu. Akçıl ile Kıratlı, şimdilerde yeniden boşanmanın eşiğinde. Ayrılık haberleriyle gündemde olan ikiliden Kıratlı, son günlerde 'yeni aşk' dedikoduları ile gündeme geliyordu. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Burcu Kıratlı, Nail Gönenli ile aşk dedikodularına son noktayı koydu.

04.04.2022 10:34 - Son Güncelleme: 04.04.2022 10:41
Sinan Akçıl ile boşanma arifesindeki Burcu Kıratlı’dan yeni aşk açıklaması! İlk kez konuştu o isimle sevgili mi? Bunlar çok ayıp şeyler

"BUNLAR ÇOK AYIP ŞEYLER"

Sinan Akçıl ile boşanma arifesindeki Burcu Kıratlı'dan yeni aşk açıklaması geldi! İlk kez konşan Burcu, o isimle sevgili mi?

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Sinan Akçıl ile boşanma arifesindeki Burcu Kıratlı’dan yeni aşk açıklaması! İlk kez konuştu o isimle sevgili mi? Bunlar çok ayıp şeyler

Burcu Kıratlı, önceki gece Etiler'deydi. Adı Nail Gönenli ile anılan oyuncu, aşk iddialarını yalanladı: "Nail benim 10 senelik arkadaşım. Asla böyle bir şey olamaz. Bu arada ben hâlâ evli bir kadınım. Böyle bir şey yapmam, bunlar çok ayıp şeyler."

Sinan Akçıl ile boşanma arifesindeki Burcu Kıratlı’dan yeni aşk açıklaması! İlk kez konuştu o isimle sevgili mi? Bunlar çok ayıp şeyler

İkinci kez evlendiği Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan oyuncu Burcu Kıratlı, önceki akşam arkadaşlarıyla bir mekanda eğlendi. Mekanda yanındaki gizemli erkekle samimi şekilde eğlenirken görüntülendi. Mekanın önünde basın mensuplarının olduğu duyan ikili, araya basın çalışanlarını dahil etti ancak başarılı olamadı.

Sinan Akçıl ile boşanma arifesindeki Burcu Kıratlı’dan yeni aşk açıklaması! İlk kez konuştu o isimle sevgili mi? Bunlar çok ayıp şeyler

Mekanda peş peşe çıkan Kıratlı ve erkek arkadaşı yüzlerini saklayarak taksiye bindi. Aynı araca binen ikili, basın mensuplarının görüntü almaması için de yüzlerini kapatmaya çalıştı. Alkollü olduğu düşünülen oyuncu, taksiden indikten sonra görüntülendiği kişinin 20 yıllık arkadaşı olduğunu söyledi. İkili, birlikte Kıratlı'nın evine girdi.

Sinan Akçıl ile boşanma arifesindeki Burcu Kıratlı’dan yeni aşk açıklaması! İlk kez konuştu o isimle sevgili mi? Bunlar çok ayıp şeyler

ARKADAŞIYLA VİDEO YAYINLADI

Bugün Instagram hesabından "Arkadaşım" diyerek tanıttığı Levent isimli arkadaşıyla bir videosunu paylaşan Kıratlı, sabaha kadar senaryo üzerine çalıştıklarını söyledi.

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