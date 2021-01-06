Sinan Akçıl eski eşine geri döndü! Burcu Kıratlı'sız yapamayan Sinan Akçıl ikinci kez nikah masasına mı oturuyor?
Sinan Akçıl eski eşine geri döndü! Burcu Kıratlı'sız yapamayan Sinan Akçıl ikinci kez nikah masasına mı oturuyor?Ocak 2019'da Amsterdam'da dünyaevine giren Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, evlendikten 8 ay sonra boşandı. Ancak ayrılığa fazla dayanamayan ikili, kısa süre sonra barıştı. İkinci kez evleneceklerine kesin gözle bakılan Akçıl ile Kıratlı, geçtiğimiz aylarda 'aldatma' iddialarıyla gündeme gelmiş ve herkes şoke olmuştu. Bir ayrılıp bir barışan eski eşlerin yeniden bir araya geldiği iddia edildi.
2019 yılında oyuncu Burcu Kıratlı ile nikah masasına oturan Sinan Akçıl, 8 ay sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye başvurarak boşandı. İkili, sonrasında ilişkilerine bir şans daha verdi ancak yine olmadı. İkinci kez evlenecekleri beklenen Akçıl ve Kıratlı son olarak geçtiğimiz kasım ayında yollarını ayırmıştı.
Geçtiğimiz aylarda Sinan Akçıl'ın Azerbaycanlı sevgilisi uğruna birlikte yaşadığı eski eşi Burcu Kıratlı'yı terk etti iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Akçıl ise, iddiaların doğru olmadığı ancak eski eşiyle ayrıldıklarını söylemişti. Ardından ünlü popçu, bu haber sayesinde yeniden barıştıklarını da dile getirmişti.