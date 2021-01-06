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Sinan Akçıl eski eşine geri döndü! Burcu Kıratlı'sız yapamayan Sinan Akçıl ikinci kez nikah masasına mı oturuyor?

Sinan Akçıl eski eşine geri döndü! Burcu Kıratlı'sız yapamayan Sinan Akçıl ikinci kez nikah masasına mı oturuyor?Ocak 2019'da Amsterdam'da dünyaevine giren Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, evlendikten 8 ay sonra boşandı. Ancak ayrılığa fazla dayanamayan ikili, kısa süre sonra barıştı. İkinci kez evleneceklerine kesin gözle bakılan Akçıl ile Kıratlı, geçtiğimiz aylarda 'aldatma' iddialarıyla gündeme gelmiş ve herkes şoke olmuştu. Bir ayrılıp bir barışan eski eşlerin yeniden bir araya geldiği iddia edildi.

06.01.2021 11:39 - Son Güncelleme: 06.01.2021 11:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





